Зі стелі тече вода: у мережі з'явилося відео потопу в українському супермаркеті
Потоп у Кривому Розі - супермаркет "Сільпо" затопило (фото: колаж РБК-Україна)
Сильний ураган став причиною потопу в магазині
У Кривому Розі в одному з супермаркетів "Сільпо" стався потоп. Зі стелі магазину вода просто текла на покупців і працівників супермаркету. Відео інциденту опублікував очевидець Віталій Муха на своїй сторінці в Facebook.
На відео видно, що вода пробивалася через стелю, лампи та системи вентиляції. При цьому сильний дощ, який пройшов в місті 2 липня, залив комп'ютери і каси, які стояли у залі супермаркету.
Потоп у Кривому Розі - супермаркет "Сільпо" затопило (відео: facebook.com/vitalya.mukha)
Користувачі мережі також прокоментували дане відео:
- Напевно треба знеструмити, а то когось підсмажить!
- Всі ржали і знімали на камери, співробітники "Сільпо" нічого не робили;
- Ця будівля не належить "Сільпо". Вони його орендують. Робити повинні власники. А з особистого досвіду - вони му**ки;
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Скріншот з Facebook
- Смішно...ну бл@ть дуже смішно, в місті лихо, люди будуть гинути...будуть знімати і іржати;
- Душ;
- Це на 96 кварталі, Кривий Ріг. Так, ураганчик на славу був. Дерева повиривало, пообривало дроти, майже всі райони без світла, хтось і без води! Навіть інтернет у багатьох пропав. Вулиці затопило місцями до попи. Дахи пошкоджені у багатьох. Вітер був такий, що жах;
- Жах якийсь...і нічого не роблять...
Скріншот з Facebook
- Я б побігла рятувати товар і комп'ютери. Стоять, знімають на камеру, ганьба таким працівникам! Можна було, щось врятувати, так і покупці могли б допомогти;
- Себе треба рятувати, а не товар. У будь-який момент могла закоротити електрика і вдарити струмом.
Скріншот з Facebook
Нагадаємо, що через ураган в Кривому Розі затримались близько десяти поїздів.
Раніше повідомлялося, що ураган в Дніпрі накоїв багато лиха. У мережі показали наслідки бурі.
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