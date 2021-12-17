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Потеряете не только деньги: вот почему на самом деле нельзя свистеть в доме

Автор: Светлана Мащенко

У многих народов существует запрет на свист в доме. Мы знаем с детства, что из-за этого, мол, "не будет" денег. Но это не единственная причина, почему не стоит игнорировать такой запрет.

Об этом пишет UkrMedia.

Вот что говорят приметы про свист в доме:

  • могут появиться трудности в делах, бизнесе, ведь свист - к материальным потерям;
  • одинокие люди могут оставаться такими еще долго;
  • может помешать карьерным успехам;
  • члены семьи могут сталкиваться с недугами, постоянно будут появляться мелкие бытовые неприятности;
  • молодую семью может постигнуть бездетность;
  • беременной женщине запрещено свистеть, чтобы не было трудностей с родами.

Почему свист - это так плохо?

Дело в том, что раньше люди верили, что через свист общается разная нечисть. Поэтому если вы будете часто насвистывать, вокруг вас будут собираться всевозможные бесы.

Конечно же, нечистая сила принесет в ваш дом невзгоды, ссоры, разного рода неприятности.

Еще несколько причин, из-за которых нельзя свистеть

Свист издавна ассоциировался с ветром, а ветер - это стихия, которая может наделать беды.

Считается, что домовому не нравится свист, и он может делать вред (проблемы с электричеством, канализацией; могут пропадать вещи; растения плохо расти и так далее).

Свист считается и даже оскорбительным, и для этого есть определенные причины, ведь раньше свистом мужчины в корчме звали публичных женщин.

Считается, что свистом колдуны могут привлекать нечисть для проведения своего обряда.

Ночью свистеть вообще не стоит, где угодно. Своим свистом человек может привлечь к себе нечистую силу, лишиться удачи, попасть впросак и привлечь недуги.

Ранее мы писали, почему в доме нельзя держать пеларгонию.

Также сообщалось, что нельзя делать на пороге, чтобы не впустить в жилище беды и несчастья.

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приметы