Потеря обоняния при COVID-19: врачи рассказали, когда все приходит в норму

Восстановление обоняния после коронавируса может происходить от 8-14 дней до 1-3-х месяцев после разрешения заболевания.

Иногда это происходит безвозвратно. Подобную ситуацию связывают с наличием в анамнезе хронических патологий околоносовых пазух, неврологических заболеваний, травм или хирургических вмешательств на головном мозге.

Отмечается, что сроки восстановления вкуса после коронавируса чаще всего совпадают со временем "возвращения нюха" или сдвигаются еще на 1-2 недели от начала регресса симптомов. Иногда обоняние может возвращаться спустя полгода, а то и больше.

Как ускорить процесс восстановления

Тренировка обоняния

Тренировка обоняния проводится дважды в день с использованием четырех одорантов (роза, эвкалипт, лимон, гвоздика) каждый из которых вдыхается через нос в течение 15 секунд, после чего делают 10-секундную паузу и переходят к следующему веществу. Подобные тренировки проводят в течение 3 месяцев.

Применение сосудосуживающих препаратов

Можно пользоваться специальными солевыми растворами из аптеки или сосудосуживающими средствами, но только по назначению врача

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