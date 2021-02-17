Врач раскрыл особенности искажения и потери обоняния при COVID-19: может не восстановиться

При заболевании COVID-19 проблемы потери обоняния чаще фиксируются у взрослых пациентов, нежели у детей, которые обычно легче переносят коронавирус.

Врач отметил, что согласно научным исследованиям, если происходит снижение обоняния в начале COVID-19, то болезнь протекает легче. Кроме того, как правило, нет осложнений и пневмонии.

По словам медика, четкого лечения при потере нюха из-за коронавирусной болезни сейчас нет, и в настоящее время ведутся исследования.

"Прежде всего это гормональное лечение в виде спреев. Сообщение последних 2 месяцев показывают, что нет проверенных подтверждений, что это излечивает и восстанавливает обоняние", - рассказал Юрочко.

Также он добавил, что в мире говорят о так называемой обонятельной реабилитации. В частности, при ней пациентам рекомендуют брать вещи с известным запахами, например лимон, мандарин или какао, и подносить к носу.

"Надо представлять в голове, что это лимон, мандарин, шоколад и таким образом формировать эти обонятельные пути в головном мозге", - объяснил отоларинголог.

Врач рассказал, что в своей практике сталкивался со случаями потери нюха, которые длились несколько месяцев.

"Была взрослая пациентка с COVID-19, у которой не было обоняния 4 месяца. У нее были еще искаженные обоняния - она говорила, что чувствует странные запахи, будто что-то горит или воняет", - сказал Юрочко.

Как объяснил отоларинголог, в целом при потере нюха нужно ждать от 4 недель, после чего обоняние восстанавливается, но очень медленно. При этом есть риск, что нюх может не восстановиться в полной мере.

"Эта ситуация не угрожает жизни, но однозначно влияет на качество жизни. Одна из моих пациенток говорила о том, что она чувствует себя ущемленной, инвалидов. Вторая пациентка проявляла определенную агрессию, потому что ей казалось, что что-то не так. Это влияет на качество жизни, которая однозначно становится хуже. Вкус это комплексное ощущение, это не только рецепторы языка, они сочетаются с обонянием. Соответственно запахи пищи попадают через носогорло и дают комплексное чувство вкуса", - рассказал врач.