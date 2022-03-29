Потепление будет кратковременным: синоптики назвали дату нового похолодания

Погода в Украине в ближайшие дни будет теплая и в большинстве областей сухая и ясная. Однако в конце недели снова придет похолодание, а местами ожидается дождь и мокрый снег.
Какая погода ждет украинцев в первые дни апреля, рассказали на портале Meteopost.
На востоке страны во вторник-среду ожидаются осадки в виде дождя, но будет тепло. В четверг температура поднимется до +20 градусов днем. Но уже к 3-4 апреля ожидается резкое похолодание и в ночные часы температура опустится до 0, днем от +4 до +6 градусов. Возможен мокрый снег с дождем.
Напомним, ранее мы писали о том, какая погода ждет Украину во вторник, 29 марта.
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