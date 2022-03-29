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Потепление будет кратковременным: синоптики назвали дату нового похолодания

Погода в Украине (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Погода в Украине в ближайшие дни будет теплая и в большинстве областей сухая и ясная. Однако в конце недели снова придет похолодание, а местами ожидается дождь и мокрый снег.

Какая погода ждет украинцев в первые дни апреля, рассказали на портале Meteopost.

На востоке страны во вторник-среду ожидаются осадки в виде дождя, но будет тепло. В четверг температура поднимется до +20 градусов днем. Но уже к 3-4 апреля ожидается резкое похолодание и в ночные часы температура опустится до 0, днем от +4 до +6 градусов. Возможен мокрый снег с дождем.

В южной части будет сухо и солнечно, днем воздух будет прогреваться до +12 +14 градусов, в субботу ожидается до +17 градусов. Но уже в воскресенье резко похолодает до +5 градусов и пойдет дождь.

На севере страны будет тепло, от +10 до +15 градусов. С пятницы в регионе начнутся дожди и похолодание. На выходных синоптики прогнозируют от +4 до +6 градусов, ночью в воскресенье температура упадет до -2 градусов. Возможен мокрый снег.

В западных областях во вторник пройдут дожди, ожидается +12 градусов. Теплее всего будет в четверг, до +16 градусов. Но уже к пятнице погода совсем испортится, ожидаются дожди с переходом в мокрый снег на выходных. Температура воздуха резко упадет, ночью до -4 градусов, днем от 0 до +2 градусов.

В Киеве возможен небольшой дождь, только в четверг будет сухо. А на выходных пройдет мокрый снег. Температура воздуха в столице днем будет подниматься до +12 +16 градусов. В воскресенье резко похолодает, ночью до -1 градуса, днем до +2 градусов.

Напомним, ранее мы писали о том, какая погода ждет Украину во вторник, 29 марта.

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