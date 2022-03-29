Потепління буде короткочасним: синоптики назвали дату нового похолодання

На сході країни у вівторок-середу очікуються опади у вигляді дощу, але буде тепло. У четвер температура підніметься до + 20 градусів вдень. Але вже до 3-4 квітня очікується різке похолодання і в нічні години температура опуститься до 0, вдень від +4 до +6 градусів. Можливий мокрий сніг з дощем.

У південній частині буде сухо і сонячно, вдень повітря буде прогріватися до +12 +14 градусів, в суботу очікується до +17 градусів. Але вже в неділю різко похолодає до + 5 градусів і піде дощ.

На півночі країни буде тепло, від + 10 до + 15 градусів. З п'ятниці в регіоні почнуться дощі та похолодання. На вихідних синоптики прогнозують від + 4 до + 6 градусів, вночі в неділю температура впаде до -2 градусів. Можливий мокрий сніг.

У західних областях у вівторок пройдуть дощі, очікується + 12 градусів. Найтепліше буде в четвер, до + 16 градусів. Але вже до п'ятниці погода зовсім зіпсується, очікуються дощі з переходом в мокрий сніг на вихідних. Температура повітря різко впаде, вночі до -4 градусів, вдень від 0 до +2 градусів.

У Києві можливий невеликий дощ, тільки в четвер буде сухо. А на вихідних пройде мокрий сніг. Температура повітря в столиці вдень підніматиметься до + 12 + 16 градусів. У неділю різко похолодає, вночі до -1 градуса, вдень до + 2 градусів.