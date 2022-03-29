Потепління буде короткочасним: синоптики назвали дату нового похолодання

Погода в Україні найближчими днями буде тепла і в більшості областей суха і ясна. Однак наприкінці тижня знову прийде похолодання, а місцями очікується дощ та мокрий сніг.
Яка погода чекає українців у перші дні квітня, розповіли на порталі Meteopost.
На сході країни у вівторок-середу очікуються опади у вигляді дощу, але буде тепло. У четвер температура підніметься до + 20 градусів вдень. Але вже до 3-4 квітня очікується різке похолодання і в нічні години температура опуститься до 0, вдень від +4 до +6 градусів. Можливий мокрий сніг з дощем.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, яка погода чекає Україну у вівторок, 29 березня.
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