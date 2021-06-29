Потасовка Тищенко и Куницкого в столовой Рады: что произошло на самом деле (видео)

По словам Тищенко, Куницкий якобы обиделся на него, так как депутат еще до начала политической карьеры не взял того в известный телепроект.

"Десятки звонков и сообщений. А на самом то деле "ларчик просто открывался". Банальная месть повара-кондитера по образованию Куницкого за то, что в свое время я не взял его в МастерШеф. Мстительные коллеги у меня оказались", - пишет "Слуга".

Также Тищенко заверяет, что никакой драки в парламенте не было, иронизирует над ситуацией, и с сарказмом отмечает, что "маленьких он не обижает".

"Продается картина "Слон и моська". Желающим купить просьба перечислять донаты на ютуб-проект Александра Куницкого. Товарищи журналисты, Вы серьезно? Меня с детства учили маленьких не обижать, а Вы тут такое напридумывали", - говорится в публикации под фото, которое Тищенко шутливо оформил в виде рамочки для картины.

Николай Тищенко и Александр Куницкий (фото: facebook.com/NikolayTishenko)

В свою очередь Куницкий заявлял, что на него напал Тищенко в стенах Рады, повали его на пол и бил, а произошло это якобы из-за опубликованной статьи о поборах с моряков.

Видео с рассказом и самим конфликтом нардеп-блогер выложил в своем YouTube-канале.

Предупреждаем, на ролике звучит ненормативная лексика!

Видео: Тищенко и Куницкий устроили конфликт в стенах Рады

После инцидента нардепы, "вооруженные" смартфонами, вышли из парламента на улицу и продолжили выяснять отношения там.