Потасовка на проспекте Пушкина в Днепре: объявлен план "Перехват"

Причиной стало проведение демонтажа незаконно установленных бигбордов. По данным журналистов, билборды якобы принадлежат одной из компаний Загида Краснова.

В процессе конфликта, устроенного титушками, был тяжело ранен один из сотрудников КП "Муниципальная Варта", которые на месте демонтажа обеспечивали порядок.

В пресс-службе ГУ НП в Днепропетровской области рассказали, что по факту происшествия следователи открыли уголовные производства по статьям за хулиганство и угрозу журналистам.

За грубое нарушение общественного порядка и по подозрению в нанесении телесных повреждений полицейские доставили в отделение полиции пять участников конфликта.

Кроме того, как стало известно "Днепру Оперативному", в Днепре на данный момент объявлен план "Перехват".

Правоохранители разыскивают автомобиль MAZDA синего цвета, из которого выбежали неизвестные, совершили перестрелку и скрылись в неизвестном направлении.

Также известно, что данный автомобиль принадлежит Ищенко Руслану, который является директором ООО "Предприятие общественного питания", зарегистрированного по адресу Сичеславская Набережная, 19Д в городе Днепр.

Стоит отметить, что по этому же адресу расположен ресторан-клуб RIO.