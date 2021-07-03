Потасовка на проспекте Пушкина в Днепре: объявлен план "Перехват"

В Днепре на перекрестке проспекта Пушкина и улицы Юрия Савченко вечером, 2 июля, произошла потасовка. На месте собралось несколько десятков молодых людей и много полиции.
Об этом сообщает "Днепр Оперативный" с места событий.
Причиной стало проведение демонтажа незаконно установленных бигбордов. По данным журналистов, билборды якобы принадлежат одной из компаний Загида Краснова.
В процессе конфликта, устроенного титушками, был тяжело ранен один из сотрудников КП "Муниципальная Варта", которые на месте демонтажа обеспечивали порядок.
В пресс-службе ГУ НП в Днепропетровской области рассказали, что по факту происшествия следователи открыли уголовные производства по статьям за хулиганство и угрозу журналистам.
За грубое нарушение общественного порядка и по подозрению в нанесении телесных повреждений полицейские доставили в отделение полиции пять участников конфликта.
Кроме того, как стало известно "Днепру Оперативному", в Днепре на данный момент объявлен план "Перехват".
Правоохранители разыскивают автомобиль MAZDA синего цвета, из которого выбежали неизвестные, совершили перестрелку и скрылись в неизвестном направлении.
Также известно, что данный автомобиль принадлежит Ищенко Руслану, который является директором ООО "Предприятие общественного питания", зарегистрированного по адресу Сичеславская Набережная, 19Д в городе Днепр.
Стоит отметить, что по этому же адресу расположен ресторан-клуб RIO.
Напомним, ранее РБК-Украина писало, что в Днепре на нарушении правил карантина поймали ночной клуб "RIO". По данным местных изданий, клуб принадлежит депутату горсовета и лидеру политической партии "Громадська сила" Загиду Краснову.