В Днепре ночной клуб Краснова поймали на нарушении карантина

В Днепре на нарушении правил карантина поймали ночной клуб "RIO". По данным местных изданий, клуб принадлежит депутату горсовета и лидеру политической партии "Громадська сила" Загиду Краснову.
Об этом сообщает "Наше Місто" со ссылкой на заявление "Муніципальної варти" Днепровского городского совета.
По факту нарушения действующего законодательства Украины, сотрудники Национальной полиции составили протокол об административном правонарушении по ст. 44-3 КУоАП "Нарушение правил карантина".
Это влечет за собой наложение штрафа на граждан от 17 000 грн до 34 000 грн. А на должностных лиц - от 34 000 грн до 170 000 грн.
Напомним, ранее РБК-Украина писало, что в Днепре до 30 апреля продлили карантинные ограничения. Такое решение 12 апреля приняла комиссия по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.
Кафе, бары и рестораны работают до 00:00 при условии соблюдения санитарных норм. В ночное время их работа запрещена, кроме адресной доставки и работы на вынос.