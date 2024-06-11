Потап закрутив роман з подругою Каменських, - блогер

Потап зраджує Каменських

Зі слів оглядача українського шоу-бізнесу, співачка та екс-дружина Олексія Завгороднього тривалий час були кращими подругами.

Однак зараз дівчата не спілкуються, і Беспалов пояснив, з якої причини.

"Анна Андрійчук - колишня дружина Позитива, була саме тією, яка "перебувала в теплих обіймах Потапа" в той час, коли Настя Каменських намагалася тримати свою професійну форму", - розповів блогер.

На сьогодні, каже він, Андрійчук і Потап - разом.

За інформацією інсайдерів, після одного із його виступів за кордоном, з клубу вони поїхали разом у готельний номер.

Потап та Анна Андрійчук (фото: instagram.com/kamenskux)

Зазначимо, що у лютому бізнесвумен заінтригувала фото у весільній сукні.

Беспалов стверджує, що ці світлини були зроблені, щоб "відвернути увагу українців від того, з ким насправді вона у близьких стосунках".

Блогер зазначив, що Каменських у курсі його зрад, але тримає це в таємниці від громадськості. Зірка не бажає викликати жалість.

"Настя про все знає і продовжує в це грати, тому що в її парадигмі світі це ганебно. Вона ж супер артистка, а її будуть жаліти, тому що Потап постійно ходив гуляти", --- сказав пліткар.

Нагадаємо, у шлюбі з Олексієм Завгороднім (Позитивом) Анна Андрійчук була 8 років.

Всього колишні закохані зустрічалися близько 13 років. Про розлучення вони повідомили у 2021 році, заявивши що до розставання призвели "різні інтереси та погляди на життя".