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Потап подался в священники: батюшка, благослови!

Четверг 17 сентября 2020 12:45
Потап подался в священники: батюшка, благослови!
Потап стал священником для фильма (фото: Facebook)
Автор: Людмила Жукова

Потап на время превратился в священнослужителя

Потап стал священником, но не навсегда, а только для съемок украинского фильма "Скажене весілля 3". Премьера кинокартины должна состоятся в 2021 году. По крайней мере так говорят режиссеры.

Алексей Потапенко примерил рясу и показал забавное фото на своей страничке в Instagram.

"We on set ! Снимаем "Скажене весілля 3", - подписал снимок артист и продюсер.

Потап подался в священники: батюшка, благослови!Потап стал священником (фото: instagram.com/realpotap)

Нельзя не отметить, что поклонники засыпали Потапа комплиментами. Многие согласились, что ряса священника Потапу очень идет.

  • Потап, Вы без работы не останетесь!
  • А вам ряса очень идет. Так и ходите.
  • Господи, прости.
  • Отпусти мне батюшка грехи )))Знаю у меня их очень много.
  • Потап! Тебе идет!.
  • На территории военного госпиталя снимаете?
  • В эпидемию можно поменять подиум на алтарь. Прихожанам и песню спеть и грехи отпустить. Аминь.

Напомним, что в продолжении культовой комедии появятся такие звезды, как Юрий Горбунов, Потап, Алексей Завгородний (Позитив), Алексей Супрун (Петро Бампер), MONATIK и Олег Винник.

Главные роли в фильме исполнят молодые украинские актеры Екатерина Файн и Вячеслав Хостикоев. Также в фильме сыграют: Назар Заднепровский, Леся Самаева, Полина Василина, Джимми Воха-Воха, Александр Кобзарь, Вера Кобзарь, Инна Приходько и Арам Арзуманян.

Как мы ранее писали, Каменских с Потапом показали, как повеселились на дне рождения Осадчей.

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