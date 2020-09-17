Потап подався у священики: отець, благослови!

Потап став священиком для фільму (фото: Facebook)

Потап на час перетворився в священнослужителя

Потап став священиком, але не назавжди, а тільки для зйомок українського фільму "Скажене весілля 3". Прем'єра кінокартини повинна відбудуться в 2021 році. Принаймні так кажуть режисери.

Олексій Потапенко приміряв рясу і показав кумедне фото на своїй сторінці в Instagram.

"We on set ! Знімаємо "Скажене весілля 3", - підписав знімок артист і продюсер.

Потап став священиком (фото: .nstagram.com/realpotap)

Не можна не відзначити, що шанувальники засипали Потапа компліментами. Багато фанатів погодилися, що ряса священика Потапу дуже йде.

Потап, Ви без роботи не залишитесь!

А вам ряса дуже йде. Так і ходіть.

Господи, прости.

Відпусти мені батюшка гріхи. Знаю у мене їх дуже багато.

Потап! Тобі йде!.

На території військового госпіталю знімаєте?

В епідемію можна поміняти подіум на вівтар. Парафіянам і пісню заспівати і гріхи відпустити. Амінь.

Нагадаємо, що в продовженні культової комедії з'являться такі зірки, як Юрій Горбунов, Потап, Олексій Завгородній (Позитив), Олексій Супрун (Петро Бампер), MONATIK та Олег Винник.

Головні ролі у фільмі виконають молоді українські актори Катерина Файн і В'ячеслав Хостікоєв. Також у фільмі зіграють: Назар Задніпровський, Леся Самаєва, Поліна Василина, Джиммі Воха-Воха, Олександр Кобзар, Віра Кобзар, Інна Приходько і Арам Арзуманян.

Як ми раніше писали, Каменських з Потапом показали, як повеселилися на дні народження Осадчій.