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Потап подався у священики: отець, благослови!

Четвер 17 вересня 2020 12:45
Потап подався у священики: отець, благослови!
Потап став священиком для фільму (фото: Facebook)
Автор: Людмила Жукова

Потап на час перетворився в священнослужителя

Потап став священиком, але не назавжди, а тільки для зйомок українського фільму "Скажене весілля 3". Прем'єра кінокартини повинна відбудуться в 2021 році. Принаймні так кажуть режисери.

Олексій Потапенко приміряв рясу і показав кумедне фото на своїй сторінці в Instagram.

"We on set ! Знімаємо "Скажене весілля 3", - підписав знімок артист і продюсер.

Потап подався у священики: отець, благослови!Потап став священиком (фото: .nstagram.com/realpotap)

Не можна не відзначити, що шанувальники засипали Потапа компліментами. Багато фанатів погодилися, що ряса священика Потапу дуже йде.

  • Потап, Ви без роботи не залишитесь!
  • А вам ряса дуже йде. Так і ходіть.
  • Господи, прости.
  • Відпусти мені батюшка гріхи. Знаю у мене їх дуже багато.
  • Потап! Тобі йде!.
  • На території військового госпіталю знімаєте?
  • В епідемію можна поміняти подіум на вівтар. Парафіянам і пісню заспівати і гріхи відпустити. Амінь.

Нагадаємо, що в продовженні культової комедії з'являться такі зірки, як Юрій Горбунов, Потап, Олексій Завгородній (Позитив), Олексій Супрун (Петро Бампер), MONATIK та Олег Винник.

Головні ролі у фільмі виконають молоді українські актори Катерина Файн і В'ячеслав Хостікоєв. Також у фільмі зіграють: Назар Задніпровський, Леся Самаєва, Поліна Василина, Джиммі Воха-Воха, Олександр Кобзар, Віра Кобзар, Інна Приходько і Арам Арзуманян.

Як ми раніше писали, Каменських з Потапом показали, як повеселилися на дні народження Осадчій.

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