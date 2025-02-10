Потап несподівано заговорив про шлюб з Каменських: "Вагітність нікому не заважає"

"Нас сприймають як персонажів з коміксів. Ми живемо з людьми весь цей час, вони з нами ростуть, дорослішають, одружуються, народжують дітей. А ми з ними весь цей час, вони чекають від нас якихось драматичних подій і ситуацій", - заявив продюсер.

"Але війна показала, що стосунки особисті каталізуються або в один бік, або в інший: або пари розлучаються, або навпаки стають міцнішими. У нас в позитивний бік спрацювало, ми давно разом дивимося в один бік, тож усе гаразд", - стверджує він.

При цьому співак заявив, що хоче ще дітей. Від першого шлюбу з Іриною Горовою у Потапа є син, але він мріє, щоб спадкоємців йому подарувала ще й Каменських.

Потап у Дудя (скріншот)

"Я б хотів ще чотирьох. Але тут уже таке питання, не тільки до мене, до Всесвіту я маю на увазі. Вона (Настя) теж дуже хоче дітей. Ми хочемо дітей, ми працюємо над цим, нам дуже подобається процес", - сказав артист.

За словами Потапа, якщо Каменських буде вагітна, це не завадить її кар'єрі. Сам же він, говорячи про ймовірне поповнення, готується "перевертати гори" заради малюка.

"Вагітність ніколи нікому не заважає. По-перше, до цього ніколи ти не можеш бути готовий, і ніколи не будеш готовий. По-друге, завжди вагітність сприймається як якийсь тягар... Але найчастіше вагітність спрацьовує по-іншому, вона допомагає всім: і сім'ї, і розвитку. Це поштовх уперед, це супермотивація. Ти заради нових діток у своєму житті перевернеш гори", - стверджує Потап.