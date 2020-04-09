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Потап наехал на украинцев из-за коронавируса: вы что, долбодятлы?

STYLERПерсоны    09.04.2020 - 14:46
Потап наехал на украинцев из-за коронавируса: вы что, долбодятлы?
Потап наехал на украинцев (фото: instagram.com/realpotap)

Потап жестоко осудил тех украинцев, которые отказываются от обсервации

Потап решил прокомментировать карантин из-за коронавируса в Украине, а в частности тех людей, которые вернулись из-за границы и не хотят идти на обсервацию. Об этом украинский певец и продюсер высказался на своем новом видео, опубликованным на YouTube. В видеоролике показан разговор Потапа и Позитива, они пообщались на тему недавнего скандала в сети с вернувшимися украинцами из Вьетнама.

"Я понимаю, что сложно быть закрытым две недели. Ты прилетел с Вьетнама и хочешь поехать сразу на Бесарабку. Это пример того, почему в Украине ще не началась, но начнется настоящая катастрофа", - сказал Потап.

Певец возмутился мужчиной, который прибыл из Вьетнама, и нецензурно выражался в адрес своей страны. Потап не понимает такой безответственности и легкомысленности украинца и его нежеланием идти в обсервацию.

"Ребята, вы что долбодятлы? Ну вы закрыты, ну такая ситуация. Пандемия. Весь мир объединился. Мир объединился, а Украина не объединилась. Потому что "моя хата з краю", - высказался артист.

Потап жестко раскритиковал украинцев из-за коронавируса (YouTube)

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