Они поменялись телами: Потап стал собачкой Каменских Мими для забавного челленджа

Рэпер повеселил сеть своим неожиданным "перевоплощением"
Потап и Настя Каменских стараются развлекать поклонников на карантине забавным и полезным контентом в соцсетях. Так, певица ведет онлайн тренировки и вместе с подписчиками в Instagram делает упражнения и приобщает их к ЗОЖ, а также рассказывает о своем рационе и делится простыми и вкусными рецептами в собственном влоге. Так, звездные супруги примкнули к популярному флешмобу в сети под названием “Flip The Switch”. По правилам, для участия в нем мужчинам приходится наряжаться в одежду своих вторых половинок, но Птап пошел дальше – он "поменялся" образом с собачкой Насти, Мими!
Забавное видео появилась на страничке рэпера в Instagram. В первой части ролика он сидит в тренче, а во втором - в плаще уже можно увидеть Мими. А вот Потап неожиданно предстал в пушистой меховой шубке!
Поклонники оценили оригинальность и креатив продюсера и честно признались, что это самая неожиданная и забавная версию в рамках челленджа, котрую им довелось увидеть.
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Скриншот комментариев
К слову, к челленджу “Flip The Switch” присоединилась и экс-подопечная Потапа, участница дуэта "Время и Стекло" Надя Дорофеева с мужем Владимиром Дантесом. Артист надел перьевой платье жены.