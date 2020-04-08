ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Они поменялись телами: Потап стал собачкой Каменских Мими для забавного челленджа

Lite » Новости шоу-бизнеса 08.04.2020 - 09:56
Они поменялись телами: Потап стал собачкой Каменских Мими для забавного челленджа
Фото: Потап (instagram.com/realpotap)

Рэпер повеселил сеть своим неожиданным "перевоплощением"

Потап и Настя Каменских стараются развлекать поклонников на карантине забавным и полезным контентом в соцсетях. Так, певица ведет онлайн тренировки и вместе с подписчиками в Instagram делает упражнения и приобщает их к ЗОЖ, а также рассказывает о своем рационе и делится простыми и вкусными рецептами в собственном влоге. Так, звездные супруги примкнули к популярному флешмобу в сети под названием “Flip The Switch”. По правилам, для участия в нем мужчинам приходится наряжаться в одежду своих вторых половинок, но Птап пошел дальше – он "поменялся" образом с собачкой Насти, Мими!

Забавное видео появилась на страничке рэпера в Instagram. В первой части ролика он сидит в тренче, а во втором - в плаще уже можно увидеть Мими. А вот Потап неожиданно предстал в пушистой меховой шубке!

Поклонники оценили оригинальность и креатив продюсера и честно признались, что это самая неожиданная и забавная версию в рамках челленджа, котрую им довелось увидеть.

Фитнес-красотка: Каменских в коротком топе и облегающих легинсах соблазняет покатыми бедрами

  • Да такого никто не ожидал
  • Каждый с ума сходит по-своему
  • Гениально!
  • Леша, ну ты в этом челлендже самый крутой
  • Самый лучший
  • Потап, вы гений
  • Самая прикольная версия, которую я видела
  • Красавчик
  • Да ладно!

Скриншот комментариев

К слову, к челленджу “Flip The Switch” присоединилась и экс-подопечная Потапа, участница дуэта "Время и Стекло" Надя Дорофеева с мужем Владимиром Дантесом. Артист надел перьевой платье жены.

"Даже не даю ей разгуляться": Настя Каменских поделилась личным рецептом борьбы с ленью Тяжело узнать: похудевший Потап удивил поклонников внешним видом
Новости Украины Настя КаменскихПотап
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь