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Потап наїхав на українців через коронавірус: ви що, довбодятли?

STYLERПерсони    09.04.2020 - 14:46
Потап наїхав на українців через коронавірус: ви що, довбодятли?
Потап наїхав на українців (фото: instagram.com/realpotap)

Потап жорстоко засудив тих українців, які відмовляються від обсервації

Потап вирішив прокоментувати карантин через коронавірус в Україні, а зокрема тих людей, які повернулися з-за кордону і не хочуть йти на обсервацію. Про це український співак і продюсер висловився на своєму новому відео, опублікованому на YouTube. У відеоролику показана розмова Потапа і Позитива, вони поспілкувалися на тему недавнього скандалу в мережі з українцями, які повернулися з В'єтнаму.

"Я розумію, що складно бути закритим два тижні. Ти прилетів з В'єтнаму і хочеш поїхати відразу на Бесарабку. Це приклад того, чому в Україні ще не почалася, але почнеться справжня катастрофа", - сказав Потап.

Співак обурився чоловіком, який прибув з В'єтнаму, і нецензурно висловлювався на адресу своєї країни. Потап не розуміє такої легковажності українця та його небажанням йти в обсервацію.

"Хлопці, ви що довбодятли? Ну ви закриті, ну така ситуація. Пандемія. Весь світ об'єднався. Світ об'єднався, а Україна не об'єдналася. Тому що "моя хата з краю", - висловився артист.

Потап жорстко розкритикував українців з-за коронавіруса (YouTube)

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