Посылки Новой почты можно получать гораздо быстрее, если применить этот лайфхак

Украинцы могут получать почтовые посылки в отделениях "Новой почты" гораздо быстрее. Для этого следует лишь воспользоваться определенной электронной функцией.

Как именно значительно ускорить процесс получения вашей посылки от "НП" - читайте в материале ниже.

Что можно сделать

О новом полезном лайфхаке для клиентов компании по экспресс-доставке документов, грузов и посылок для экономии времени рассказали на Facebook-странце "Новой почты".

Так, при процедуре получения посылки в почтовых отделениях нужно:

просто открыть приложение "НП"...

и отсканировать карту клиента;

тогда не нужно искать номера ЭН в мессенджерах,

а также не потребуются потом подтверждающих личность документов.

"Посылка уже через несколько секунд будет у тебя в руках. Быстро и без лишних действий", - отмечают в компании.