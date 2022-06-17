Посылки Новой почты можно получать гораздо быстрее, если применить этот лайфхак
Украинцы могут получать почтовые посылки в отделениях "Новой почты" гораздо быстрее. Для этого следует лишь воспользоваться определенной электронной функцией.
Как именно значительно ускорить процесс получения вашей посылки от "НП" - читайте в материале ниже.
Что можно сделать
О новом полезном лайфхаке для клиентов компании по экспресс-доставке документов, грузов и посылок для экономии времени рассказали на Facebook-странце "Новой почты".
Так, при процедуре получения посылки в почтовых отделениях нужно:
- просто открыть приложение "НП"...
- и отсканировать карту клиента;
- тогда не нужно искать номера ЭН в мессенджерах,
- а также не потребуются потом подтверждающих личность документов.
"Посылка уже через несколько секунд будет у тебя в руках. Быстро и без лишних действий", - отмечают в компании.
Напомним, ранее "Новая почта" снизила цены на большие посылки с личными вещами беженцам в Европу.
А также мы рассказывали, что "Новая почта" поменяла тарифы на доставку посылок.