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Посилки Нової пошти можна отримувати набагато швидше, якщо застосувати цей лайфхак

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П'ятниця 17 червня 2022 20:42
Посилки Нової пошти можна отримувати набагато швидше, якщо застосувати цей лайфхак Фото: видача посилки зі складу "Нової Пошти" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

Українці можуть отримувати поштові посилки у відділеннях "Нової Пошти" набагато швидше. Для цього слід лише скористатися певною електронною функцією.

Як саме значно прискорити процес отримання вашої посилки від" НП " - читайте в матеріалі нижче.

Що можна зробити

Про новий корисний лайфхак для клієнтів компанії з експрес-доставки документів, вантажів і посилок для економії часу розповіли на Facebook-сторінці "Нової Пошти".

Так, при процедурі отримання посилки в поштових відділеннях потрібно:

  • просто відкрити застосунок "НП"...
  • та відсканувати карту клієнта;
  • тоді не потрібно шукати номери ЕН в месенджерах,
  • а також не будуть потрібні потім підтверджують особу документів.

"Посилка вже за кілька секунд буде у тебе в руках. Швидко і без зайвих дій", - зауважують в компанії.

Нагадаємо, раніше "Нова пошта" знизила ціни на великі посилки з особистими речами біженцям до Європи.

А також ми розповідали, що "Нова пошта" змінила тарифи на доставку посилок.

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