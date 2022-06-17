Посилки Нової пошти можна отримувати набагато швидше, якщо застосувати цей лайфхак
Українці можуть отримувати поштові посилки у відділеннях "Нової Пошти" набагато швидше. Для цього слід лише скористатися певною електронною функцією.
Як саме значно прискорити процес отримання вашої посилки від" НП " - читайте в матеріалі нижче.
Що можна зробити
Про новий корисний лайфхак для клієнтів компанії з експрес-доставки документів, вантажів і посилок для економії часу розповіли на Facebook-сторінці "Нової Пошти".
Так, при процедурі отримання посилки в поштових відділеннях потрібно:
- просто відкрити застосунок "НП"...
- та відсканувати карту клієнта;
- тоді не потрібно шукати номери ЕН в месенджерах,
- а також не будуть потрібні потім підтверджують особу документів.
"Посилка вже за кілька секунд буде у тебе в руках. Швидко і без зайвих дій", - зауважують в компанії.
Нагадаємо, раніше "Нова пошта" знизила ціни на великі посилки з особистими речами біженцям до Європи.
А також ми розповідали, що "Нова пошта" змінила тарифи на доставку посилок.