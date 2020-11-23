Посылки из Китая придут в Украину с большой задержкой: названа причина

Посылки из Китая в Украину будут идти существенно дольше, чем раньше. Связано это с тем, что авиаперевозки были существенно сокращены, а наземный и морской транспорт работают нестабильно. Особенно усложняет логистическую обстановку проведение "черной пятницы", которая привела к сильной нагрузке на перевозчиков.

Как пишет китайское СМИ, в портах наблюдается нехватка контейнеров для погрузки товаров, которые должны уйти по всему миру, в том числе и в Европу. Порядка 10000-15000 пустых контейнеров находится в портах Америки. Упадок производства и снижение экспорта из Америки привели к тому, что данные контейнеры не вернулись в тот же Китай, где они в дефиците. Об этом пишет "ТСН".

В случае морских перевозок расходы на контейнеры за три дня выросли с 500 до 1200 долларов за контейнер. Кроме того, сборы за получение контейнеров в портах отправления также оплачиваются грузоотправителем, в то время как средняя плата за сбор контейнеров между китайскими и европейскими портами сейчас примерно в три раза выше, чем на других маршрутах. Стоимость самого фрахта в условиях высокого спроса и минимального предложения возросла. Доставка грузов морем из Китая производится со значительными задержками сроков. Специалисты отмечают, что проблема сохранится и в будущем году.

Также говорится о том, что доставка из Китая поездом тоже усложнилась. Из-за большого спроса мест в поездах не хватает из-за резкого повышения спроса. Кроме того, большинство составов не возвращается из Европы, что также негативно влияет на длительность ожидания посылок. Украинцам придется запастись терпением, чтобы дождаться посылок из Китая.

"То, что сейчас происходит на рынке доставки из Китая - патовая ситуация. Годовые контракты, которые заключили логисты с транспортными компаниями, потеряли свою силу ввиду форс-мажоров в Китае и мире. Хочу отметить, что Китай значительно ограничил импорт товаров из Европы и США, контейнеры и ЖД-платформы попросту не успевают возвращаться в достаточном объеме в Китай, провоцируя дефицит контейнерного оборудования. Главная новость китайского e-commerce этой осенью - на сайтах группы Alibaba в день Холостяка 11/11 было продано рекордное количество товаров на сумму $74,1 млрд, то в 2 раза больше, чем в 2019 году. Все эти факторы в совокупности сыграли на руку задержкам и срывам сроков доставки. Посылки и грузы приедут. Но срок их доставки пока обещать затруднительно. Слишком много неизвестных в этом уравнении", - прокомментировал трудности доставки Михаил Лымарь, СЕО компании Meest China.

Напомним, что ранее была раскрыта схема, как через почту украинцев грабят на десятки тысяч.

Ранее мы писали, что в Минфине исключают повышение безналогового лимита на посылки.