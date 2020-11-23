Посилки з Китаю прийдуть в Україну з великою затримкою: названа причина

Посилки з Китаю в Україну будуть йти істотно довше, ніж раніше. Пов'язано це з тим, що авіаперевезення були істотно скорочені, а наземний і морський транспорт працюють нестабільно. Особливо ускладнює логістичну обстановку проведення "чорної п'ятниці", яка призвела до сильного навантаження на перевізників.

Як пише китайське ЗМІ, в портах спостерігається нестача контейнерів для навантаження товарів, які повинні піти по всьому світу, в тому числі й у Європу. Порядку 10000-15000 порожніх контейнерів знаходиться в портах Америки. Спад виробництва та зниження експорту з Америки призвели до того, що контейнери не повернулися в той же Китай, де вони в дефіциті. Про це пише "ТСН".

У разі морських перевезень витрати на контейнери за три дні зросли з 500 до 1200 доларів за контейнер. Крім того, збори за отримання контейнерів у портах відправлення також оплачуються вантажовідправником, в той час, як середня плата за збір контейнерів між китайськими та європейськими портами зараз приблизно в три рази вище, ніж на інших маршрутах. Вартість самого фрахту в умовах високого попиту і мінімальної пропозиції зросла. Доставка вантажів морем з Китаю проводиться зі значними затримками термінів. Фахівці відзначають, що проблема збережеться і в майбутньому році.

Також йдеться про те, що доставка з Китаю поїздом теж ускладнилася. Через великий попит місць в поїздах не вистачає через різке підвищення попиту. Крім того, більшість складів не повертається з Європи, що також негативно впливає на тривалість очікування посилок. Українцям доведеться запастися терпінням, щоб дочекатися посилки з Китаю.

"Те, що зараз відбувається на ринку доставки з Китаю - патова ситуація. Річні контракти, які уклали логісти з транспортними компаніями, втратили свою чинність через форс-мажори у Китаї та світі. Хочу зазначити, що Китай значно обмежив імпорт товарів з Європи та США, контейнери та ЗД-платформи просто не встигають повертатися в достатньому обсязі в Китай, провокуючи дефіцит контейнерного обладнання. Головна новина китайського e-commerce цієї осені - на сайтах групи Alibaba в день Холостяка 11/11 було продано рекордну кількість товарів на суму $74,1 млрд, що у 2 рази більше, ніж у 2019 році. Всі ці фактори в сукупності зіграли на руку затримок і зривів термінів доставки. Посилки та вантажі приїдуть. Але термін їх доставки поки обіцяти важко. Занадто багато невідомих у цьому рівнянні", - прокоментував труднощі доставки Михайло Лимар, СЕО компанії Meest China.

Нагадаємо, що раніше була розкрита схема, як через пошту українців грабують на десятки тисяч.

Раніше ми писали, що в Мінфіні виключають підвищення безподаткового ліміту на посилки.