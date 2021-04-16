Поступок года: черкащанин избил кондукторшу троллейбуса и сбежал через форточку (видео)

В Черкассах неизвестный мужчина ударил ногой кондукторшу и, чтобы не оказаться в руках полицейских, сбежал из троллейбуса... через форточку.

По словам чиновника, неприятный инцидент произошел в районе Черкасского государственного технологического университета на троллейбусном маршруте №1.

Мужчина бежит из троллейбуса через форточку

Позже Хвыль раскрыл подробности произошедшего.

"Кондуктор подошла к парню, как и ко всем, с просьбой оплатить проезд. Он был в нетрезвом состоянии и отказался оплачивать проезд. Кондуктор сделала ему замечание относительно внешнего вида, попросив поправить штаны. На это мужчина ударил ее по спине ногой. Пока ехала полиция, он по сути по головам людей забрался через форточку и убежал", - рассказал Тарас в комментарии местному изданию "18000" и добавил, что кондукторша сейчас чувствует себя удовлетворительно.

Тем временем пользователи сети из Черкасс осудили такой поступок своего земляка.