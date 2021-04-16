Поступок года: черкащанин избил кондукторшу троллейбуса и сбежал через форточку (видео)
В Черкассах неизвестный мужчина ударил ногой кондукторшу и, чтобы не оказаться в руках полицейских, сбежал из троллейбуса... через форточку.
Видео довольно странного инцидента опубликовал на своей Facebook-странице заместитель директора КП "Черкассыэлектротранс" Тарас Хвыль.
По словам чиновника, неприятный инцидент произошел в районе Черкасского государственного технологического университета на троллейбусном маршруте №1.
Мужчина бежит из троллейбуса через форточку
Позже Хвыль раскрыл подробности произошедшего.
"Кондуктор подошла к парню, как и ко всем, с просьбой оплатить проезд. Он был в нетрезвом состоянии и отказался оплачивать проезд. Кондуктор сделала ему замечание относительно внешнего вида, попросив поправить штаны. На это мужчина ударил ее по спине ногой. Пока ехала полиция, он по сути по головам людей забрался через форточку и убежал", - рассказал Тарас в комментарии местному изданию "18000" и добавил, что кондукторша сейчас чувствует себя удовлетворительно.
Тем временем пользователи сети из Черкасс осудили такой поступок своего земляка.
- Їхав, поки йому не запропонували придбати квиток. І почався цирк. Та він елементів виконав, вилазячи з вінка, на сотню!
- Придурок
- Сподіваюся, хтось впізнає цього товариша. Місто має знати своїх героїв!
- Мужчина хорошо сложен, спортивен, подтянут... С хорошо развитым средним пальцем правой руки...
- У нього всі вдома? Чи, може, хтось відсутній?
- Отож в Смілі (Шевченкове) санітари забухали, двері забули замкнуть, і дурачки розповзлись
- Цирк на дроті
- Цвет нации, элита города! Номинант на премию "Поступок года"!
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