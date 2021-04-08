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В Луцке пассажиры не захотели выходить из переполненной маршрутки и подрались с "копами" (видео)

Новина українською → Луцк, Четверг 08 апреля 2021 16:41
В Луцке пассажиры не захотели выходить из переполненной маршрутки и подрались с "копами" (видео) В Луцке пассажиры маршрутки подрались с "копами" (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Роман Мирончук

В Луцке произошел конфликт между пассажирами переполненной маршрутки и патрульными. Правоохранители остановили маршрутку из-за того, что в ней было больше людей, чем позволяет количество мест. Некоторые не захотели выходить и устроили драку.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Волынской области.

Водитель маршрутки объяснил, что не раз просил пассажиров покинуть салон, они не слушали. В это время двое людей начали нервничать, материться и дергать полицейских за одежду.

В итоге была задержана 41-летняя женщина и 41-летний мужчина. Их доставили в Луцкое районное управление полиции.

На водителя маршрутки составили протокол по ч. 1 ст. 44-3 (Нарушение правил карантина) и постановление по ч. 1 ст. 126 (Управление транспортным средством лицом, которое не предъявило для проверки регистрационный документ) КоАП.

На женщину и мужчину составили протоколы за хулиганство, нарушение карантинных требований и злостное неповиновение правоохранителям.

В Луцке пассажиры маршрутки подрались с "копами" (видео: tsn.ua)

Напомним, курьер Glovo вырубил прохожего одним ударом и сбежал. Инцидент произошел рядом с рестораном McDonald's на Святошино.

Ранее в Черкассах мэр города Анатолий Бондаренко на заседании горсовета едва не подрался с лидером местного "Национального корпуса" Дмитрием Кухарчуком.

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