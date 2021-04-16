Вчинок року: черкащанин побив кондукторку тролейбуса і втік через кватирку (відео)
У Черкасах невідомий чоловік вдарив ногою кондукторку і, щоб не опинитися в руках поліцейських, втік з тролейбуса... через кватирку.
Відео досить дивного інциденту опублікував на своїй Facebook-сторінці заступник директора КП "Черкасиелектротранс" Тарас Хвиль.
За словами чиновника, неприємний інцидент стався в районі Черкаського державного технологічного університету на тролейбусному маршруті №1.
Чоловік біжить з тролейбуса через кватирку
Пізніше Хвиль розкрив подробиці події.
"Кондуктор підійшла до хлопця, як і до всіх, з проханням оплатити проїзд. Він був у нетверезому стані і відмовився оплачувати проїзд. Кондуктор зробила йому зауваження щодо зовнішнього вигляду, попросивши поправити штани. На це чоловік вдарив її по спині ногою. Поки їхала поліція, він по суті по головах людей виліз через кватирку і втік", - розповів Тарас у коментарі місцевому виданню "18000" і додав, що кондукторка зараз почуває себе задовільно.
Тим часом користувачі мережі з Черкас засудили такий вчинок свого земляка.
- Їхав, поки йому не запропонували придбати квиток. І почався цирк. Та він елементів виконав, вилазячи з вінка, на сотню!
- Придурок
- Сподіваюся, хтось впізнає цього товариша. Місто має знати своїх героїв!
- Чоловік добре складний, спортивний, підтягнутий... З добре розвиненим середнім пальцем правої руки...
- У нього всі вдома? Чи, може, хтось відсутній?
- Отож у Смілі (Шевченкове) санітари забухали, двері забули замкнути, і дурники розповзлись
- Цирк на дроті
- Цвіт нації, еліта міста! Номінант на премію "Вчинок року"!
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