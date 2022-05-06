Как поступить в европейский университет во время войны: список доступных вузов и советы по адаптации

Как продолжить получать образование заграницей

Прежде всего стоит оценить свои знания языка страны вашего проживания. Если вы владеете языком на достаточном уровне, то это, конечно, станет лишь преимуществом. Однако многие учебные заведения предлагают бесплатные курсы для украинцев. Также вам пригодится и английский, чтобы найти общий язык, ведь в основном европейцы хорошо им владеют.

Что касается жилья, то стоит узнавать отдельно, предоставляет ли ваш университет такую возможность для студентов. Условия проживания могут разниться: в Испании жилье дают бесплатно, а вот в Польше вероятно, придется платить или искать самостоятельно.

Среди основных документов, которые обычно просят, есть:

аттестат из школы о получении полного общего среднего образования

диплом об окончании ВУЗа (если поступаете на магистратуру или аспирантуру)

медицинские справки

сертификат языковой школы, подтверждающий уровень знаний

другие документы, которые требует учреждение образования.

Однако сейчас украинским беженцам всесторонне помогают, упрощая условия поступления. Поэтому если какой-то из документов у вас отсутствует, стоит сразу сообщить об этом в учреждение образования, чтобы вам предложили компромисс.

Изрядно важно продолжать жизнь дальше, но собраться бывает очень непросто. Как отмечают сами украинские студенты, если бы иностранные учебные заведения не поддерживали и не предлагали свою помощь, то решиться на выезд было бы очень сложно.

Что вузы предлагают украинским беженцам сегодня

Ukrainian Global University

Инициаторы Украинского глобального университета пишут, что это "разветвленная сеть учебных заведений, которые объединяются для восстановления Украины, поддерживая украинских старшеклассников, ученых, репетиторов".

Преимущества UGU заключаются в следующем:

помогает поступить или перейти к ЗВО заграницей

помогает найти стажировку и работу после возвращения в Украину

предлагает программу, которая подготовит вас к обучению за границей

сотрудничает с программой для изучения языков Duolingo, чтобы украинцы могли бесплатно учить языки и получать сертификаты.

Поступление в саму сеть UGU не гарантирует вам обучение за границей, однако повышает шансы на поступление и получение стипендии.

Чтобы присоединиться к программе, сначала надо заполнить форму. Следующим шагом является подача заявки в любой иностранный вуз, с которым сотрудничает UGU.

Обязательным условием для участия является гарантия возврата всех студентов в Украину после завершения обучения, ведь университет имеет целью преодолеть разрушительные последствия войны и привлечь лучших мировых практиков для построения новой Украины.

Университет Цюриха в Швейцарии

Украинским студентам (бакалавриат/магистратура/PhD) предлагают бесплатное обучение. Студенты также могут подать заявку на дополнительную финансовую помощь.

Среди требований надо быть студентом украинского вуза и владеть английским или немецким на уровне минимум B1.

University of Zurich (фото: instagram.com/uzh.ch)

Университет Ньютон в Чехии

Newton University предлагает три стипендии украинским студентам. Стипендия покрывает как плату за обучение, так и ежемесячные расходы на проживание. Университет также поможет найти жилье.

Спрос:

быть на втором или третьем курсе обучения

войти в список 10% лучших студентов на курсе

уровень английского минимум B2 (наличие языкового сертификата не является обязательным, ваш уровень языка оценят во время интервью).

Гемтонский университет в США

Университет примет от 50 до 100 украинских студентов на летний семестр. ВУЗ покрывает плату за обучение, жилье и питание.

Отправлять заявки нужно на почту ukrainianinitiative@hamptonu.edu.

Заполняя письмо, обязательно укажите: специальность, академический уровень (бакалавриат/магистратура/аспирантура) и активный адрес электронной почты.

Университет Жана Мулена Лион 3 во Франции

Университет готов принять на бесплатное обучение 25 украинских студентов. Также предусмотрена возможность получать ежемесячную стипендию в размере 500 евро.

Кроме поступления в университет, студентам обеспечивают:

потенциальный доступ к проживанию в холлах CROUS в зависимости от наличия и по обычному тарифу

доступ к студенческим услугам: университетские библиотеки, университетский ресторан, социальная помощь, профилактическая медицина и т. д.

доступ к платформе TREFLE для обучения и самостоятельного изучения французского языка как иностранного (FLE)

доступ к интенсивному курсу FLE с 16 мая по 24 июня (5 часов в неделю)

помощь с подачей заявки на получение национальных степеней Университет Жана Мулена Лион 3 или университетский диплом Gateway для студентов в изгнании (DU Passerelle) на 2022-2023 годы.

Jean Moulin Lyon 3 University (фото: instagram.com/univlyon3)

Университет Южной Богемии в Чехии

Украинских студентов готовы принять на бесплатное обучение, а также предоставить социальную стипендию и жилье.

Руководство аграрно-технологического факультета приняло решение о подготовке на своей станции квартир для около 30 человек из Украины. На факультете также могут проживать семьи украинских студентов.

Богословский факультет будет предоставлять стипендии четырем студентам до конца 2022 года за счет собственных средств. Факультет способствует контакту с украинским греко-православным приходом в Южной Чехии для украинских студентов, то есть со сложившейся украинской общиной, которая уже давно живет в регионе.

Ягеллонский университет в Польше

Ягеллонский университет предлагает студентам из украинских вузов продолжить обучение в Польше.

Студент может продолжить обучение в течение летнего семестра 2022 года, поступить на первый курс, поступить на высшие курсы для продолжения обучения или перевестись на следующий курс (обучение начинается с 1 октября этого года).

Для поступления нужно подать заявление в соответствующий деканат.

В случае положительного рассмотрения заявления декан указывает, какие именно предметы может реализовать студент (в соответствии с возможностями факультета декан может указать другие предметы, чем те, которые были указаны в заявлении).

Если решение отрицательное, кандидат может принять участие в стандартной процедуре поступления на следующий учебный год 2022/23 в системе IRK.

Uniwersytet Jagielloński (фото: instagram.com/jagiellonian_university)

Таллиннский университет в Эстонии

Таллиннский университет анонсировал бесплатное обучение для украинских студентов. В этом году абитуриенты из Украины не будут платить 100 евро регистрационного сбора, когда подаются на учебные программы.

Чтобы перевестись в вуз, украинские студенты должны подать заявку по ссылке.

В заявке нужно описать свой учебный путь в Украине и указать, какую программу в Таллиннском университете вы хотели бы выбрать. Если перевод одобрят, обучение, вероятно, начнется осенью.

Сейчас вуз ищет возможности, чтобы обучать украинцев эстонскому языку перед началом семестра.

Центральный европейский университет в Австрии

Заведение предоставляет стипендию, которая покрывает полную стоимость обучения в течение одного года для всех украинских студентов, которые будут зачислены на программы бакалавра и магистра CEU на 2022/2023 учебный год.

Подавать заявки можно как на бакалавриат, так и на магистратуру.

Central European University (фото: instagram.com/we_are_ceu)

Пражский университет в Чехии

В этом вузе предоставляют возможность бесплатного обучения 25 украинским студентам. Обучение начинается в сентябре 2022 года. Стипендии будут распределены в конце июня 2022-го.

Университет также помогает с курсами чешского, оформлением визы и оказывает психологическую поддержку.

Гейдельбергский университет в Германии

Украинские студенты могут бесплатно начать обучение на бакалавра или магистра по специальностям социальные науки, техника и технологии, медицинские науки и науки о здоровье. Обучение начнется 1 октября 2022 года.

Требования для студентов:

украинское гражданство

владение английским языком B2 или немецким C1

высокий средний балл

мотивационное письмо на тему "Почему вы заинтересованы в обучении в SRH University Heidelberg?"

Подать заявку на обучение можно по ссылке.

Heidelberg University (фото: instagram.com/heidelbergu)

Падуанский университет в Италии

Еще одна возможность бесплатного обучения для украинских студентов.

Университет предоставляет 50 стипендий студентам, которые хотят учиться только один/два семестра, а также 75 стипендий студентам, которые хотят учиться на полноценной основе.

Обучение будет проходить полностью на английском.

Дедлайн подачи заявки - 27 мая 2022 года.

Обучение в Испании

Несколько испанских университетов предлагают бесплатное обучение, жилье и ежемесячную стипендию в размере от 250 до 500 евро украинским студентам.

Знания испанского станут большим преимуществом. Однако если вы не владеете языком, вам будет предложен бесплатный курс испанского языка по 20 часов в неделю в течение семестра.

Если вы знаете английский, можете быть зачислены как иностранный студент без оплаты за предметы, которые преподаются на английском языке в течение этого семестра (но посещение курса испанского языка является обязательным!)

Вот несколько вариантов испанских вузов, куда вы можете обратиться для продолжения или начала обучения:

Университет Бургоса - centro.cooperacion@ubu.es

- centro.cooperacion@ubu.es Университет Леона - recvri@unileon.es

- recvri@unileon.es Университет Саламанки - vic.international@usal.es

- vic.international@usal.es Университет Вальядолида - asuntos.sociales@uva.es

Universidad de Salamanca (фото: instagram.com/usal)

Как облегчить процесс адаптации за границей

Третьекурсница киевского вуза Анна Соколовская вынужденно покинула Украину и решилась продолжить обучение в Австрии.

Девушка вспоминает, что ей "было очень тяжело, поскольку впереди был непонятный тоннель".

"Я взяла билеты и поехала непонятно куда. Но очень помогает менторская группа украинцев, которые уже здесь учились и живут", - говорит украинка.

Резкая смена обстоятельств и стресс негативно влияют на наше физическое и ментальное здоровье. Надо помогать себе в трудные минуты, способствуя более быстрой адаптации на новом месте.

Вот советы, которые могут улучшить ваше состояние.

Начните изучать язык

Это поможет коммуницировать с местными и постепенно вливаться в среду их жизни. К тому же даже минимальные знания помогут самостоятельно решать бытовые проблемы, что значительно снизит уровень стресса.

Будьте на связи с друзьями и близкими из Украины

Это очень хорошо держит на плаву, когда вокруг слишком много незнакомого и нового. Однако старайтесь как можно меньше говорить о войне и ужасных событиях. Совсем игнорировать, конечно, не надо, но фокус внимания держите на позитиве.

Найдите приятное дело, ради которого будете хотеть просыпаться утром

Этим ритуалом может стать что угодно, что принесет вам улыбку. Можно даже создать список из таких вещей и выполнять их ежедневно или когда потребуется.

Будьте открытыми к новой жизни

Знакомьтесь с людьми, чаще гуляйте по городу, займитесь поиском работы, начните изучать что-то новое. Не запирайте себя на ключ. Попробуйте принять теперешние обстоятельства. К сожалению, единственное, что вы можете изменить, это свое отношение.

Найдите своих людей

Ищите в социальных сетях группы с украинцами, которые находятся там, где и вы. Сейчас люди как никогда открыты друг к другу. Можете даже начать вести блог в соцсетях о своей новой жизни. Когда будете делиться этим с единомышленниками, становиться легче, ведь ваши мысли наконец найдут свое предназначение.

Также Аня дает совет тем, кто оказался в аналогичном положении.

"Ни в коем случае не бойтесь. Если внутри у вас желание поехать учиться, то сделайте это. Почему бы не рискнуть? Как бы это страшно ни звучало, человек приспосабливается ко всем условиям. Верьте в себя!" - говорит девушка.