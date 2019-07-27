Кто поступил на бюджет: обнародованы рейтинговые списки абитуриентов

26 июля появились списки рекомендованных к зачислению на бюджет. Они опубликованы в каждом вузе. Абитуриенты должны отнести оригиналы документов в интересующее их учебное заведение до 31 июля. О том, как узнать, прошли вы на бюджет или нет, что делать после этого и что происходит, если на бюджет попасть не удалось - читайте в нашей статье.

Я на бюджете?

Рейтинговые списки всех, подавших заявки, можно смотреть на сайте Вступ. Освiта.ua, выбрав нужный регион, вуз и специальность. Там отображается информация о всех абитуриентах: их конкурсные баллы, результаты экзаменов и сертификатов ВНО.

Также списки рекомендованных к зачислению появились на сайте: Vstup.edbo.gov.ua.

Списки поступивших 2019 – рейтинговые списки абитуриентов (фото: Гонтар Владимир / УНИАН)

Что делать?

Если абитуриент нашел себя в списках поступивших (соответствующая запись об этом появится в личном электронном кабинете), то до 18:00 31 июля он должен принести в приемную комиссию выбранного вуза такие документы:

копию паспорта или свидетельства о рождении (в зависимости от возраста);

оригинал документа об образовании с приложением;

копию военно-учетного документа (для мальчиков);

сертификат ВНО;

4 цветных фото размером 3*4 см;

а также другие документы, если они предусмотрены правилами приема учебного заведения.

Если все перечисленные условия будут выполнены, то до 12:00 1 августа в электронном кабинете статус заявления изменится на "Включено до наказу", то есть вуз издает указ о зачислении. Если абитуриент не выполнил условий (не отнес документы, предпочтя другой вуз, не подал весь перечень бумаг и т.д.), то статус изменится на "Исключен из списка рекомендованных".

Списки поступивших 2019 – рейтинговые списки абитуриентов (фото: УНИАН)

У тех абитуриентов, которые не вошли в списки рекомендованных на бюджет, статус заявки будет "Допущено до конкурсу". Все такие заявки автоматически примут участие в конкурсе на контракт (то есть обучение за счет физических и юридических лиц). Узнать о том, удалось ли поступить на контракт, можно будет не раньше 12:00 1 августа.

На какие специальности поступают абитуриенты в 2019 году

В 2019 году приоритеты поступающих практически не изменились. Больше всего выпускников решили пойти учиться на филологию (65,4 тыс человек). На втором месте по популярности – право (65 тыс будущих юристов). Тройку лидеров замыкает направление менеджмента (50,2 тыс абитуриентов).

4-е место - компьютерные специальности (39,3 тыс поступающих). На 5-м месте оказались педагоги (35,6 тыс поступающих). Журналистика (30,2 тыс заявлений) находится на 6-м почетном месте. На экономику (7-е место) в этом году было подано более 28,1 тыс заявок. Программистами хотят стать 27, 2 тыс человек (8-е место). На 9-м месте по популярности профессий оказались психологи (25,6 тыс человек). Топ-10 популярных направлений замыкает медицина, на которую подали заявки более 25,2 тыс человек.

Напомним, что ранее Кабмин расширил перечень имеющих право на льготное поступление в вузы.

Ранее мы писали, что абитуриентам без ID-карт упростили поступление в вузы.