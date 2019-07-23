Среднее образование за рубежом — залог успешного будущего вашего ребенка

Учеба в школе — это первый шаг для поступления в вуз, получения диплома и работы над успешной карьерой. Именно поэтому образование за границей станет важным вкладом в будущее вашего ребенка. Обучение в школе в Канаде позволяет в будущем стать студентом не только канадского, но и американского вуза. Учеба в Швейцарии открывает двери в престижные европейские университеты. Почему украинцам стоит обратить внимание именно на эти страны и какие есть особенности обучения в каждой из них, подробней рассмотрим в этой статье.

Особенности обучения в школах Швейцарии

Длительность обучения в швейцарских учебных заведениях зависит от кантона, в среднем это 12-14 лет. Во время учебы школьники изучают 10-12 обязательных предмета и еще 2-4 дополнительных (список дисциплин зависит от выбранного направления). Швейцарская программа считает сложной из-за количества ключевых предметов и изучения сразу трех языков.

Среднее образование в Швейцарии можно получить и по другим программам: немецкой, британской, американской, французской или итальянской. Они организованы по примеру системы обучения соответствующих стран. Обычно такие программы выбирают с целью дальнейшего поступления в европейский вуз за границей Швейцарии.

Обучение в Швейцарии условно делятся на 3 этапа: начальная школа (6 классов), Secondaire I и Secondaire II (по 3-4 года). Последний этап является необязательным, его получают только будущие абитуриенты вузов. Желающие получить профессиональное образование уходят со школы в Швейцарии после Secondaire I.

Отличия обучения в школах Канады

Среднее образование в Канаде обычно двуязычное, и это главная трудность для детей. В некоторых школах возможно обучение только на одном языке, но это встречается реже. Например, изучать только французский могут лишь школьники Квебека.

Процесс обучения довольно расслабленный. У ребят нет значимых контрольных работ, для получения аттестата следует только набрать нужное количество кредитов. Еще одна особенность школ в Канаде — возможность выбирать большое количество дисциплин, начиная практически с младших классов.

Начинают свое обучение канадцы с 6 лет. После окончания начальных классов, а это к 12-14 годам, переходят в средние и старшие классы.

Аттестат дети получают за 12 (в большинстве провинций) или 11 (в Квебеке) лет. В первом случае аттестат позволяет поступать вузы. В Квебеке выпускникам придется доучиться еще 1 год в колледже системы GEGEP. Студенты такого колледжа углубляют знания школьных предметов и получают дополнительную квалификацию по выбранному направлению.

Канада и Швейцария: плюсы и минусы среднего образования за рубежом

Особенности обучения в обеих странах сильно зависят от региона или даже конкретной школы за рубежом. Тем не менее, можно выделить некоторые ключевые плюсы и минусы учебы в Европе и за океаном:

Канада Швейцария Плюсы Спокойный темп — школьники не поддаются лишнему стрессу и постепенно получают необходимые знания.

Большая свобода выбора — можно выбирать дополнительные дисциплины и даже учителей. Изучение сразу трех иностранных языков с первых классов.

Расслабленная начальная школа — учителя лишь помогают развивать уже имеющиеся таланты и не нагружают малышей домашними заданиями. Минусы Иностранные школьники могут учиться только в частных школах.

Отсутствие единого оценивания школьников, что может стать причиной более низкого уровня знаний. Много учебных программ, в которых может быть трудно разобраться.

Меньше занятий по искусству и спорту.

Обучение за рубежом — это важный вклад в будущую карьеру вашего ребенка! Учеба в именитой школе станет первым шагом к желаемой профессии, поэтому планируйте поступление уже сейчас!