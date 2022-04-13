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Как понять, что у вас посттравматическое стрессовое расстройство: все симптомы

Фото: Что такое ПТСР (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Посттравматическое расстройство (ПТСР) - это психическая болезнь, которая может возникнуть после пережитого стрессового события.

С этим могут столкнуться как военные, участвовавшие в боевых действиях, так и гражданские, видевшие насилие, смерть, разрушение или какое-то время находившиеся в опасности.

Врачи на странице Доказові в Facebook рассказали об этой болезни и ее симптомы.

ПТСР состоит из 4 групп симптомов:

Симптомы избегания (попытка избегание мыслей, воспоминаний, разговоров, людей или мест напоминающих о травмирующее событие).

Негативные изменения в мышлении и настроении (чувство безнадежности, негативные мысли о себе и будущем, апатия, проблемы социального поведения).

Перевозбуждение (ощущение постоянной опасности, тревоги, раздраженность, пугливость).

Повторное переживание и навязчивые воспоминания (навязчивые мысли, воспоминания и ночные кошмары. Кошмары часто устойчивы к общему лечению посттравматического расстройства и связаны с пятикратным увеличением суицидальных склонностей. Поэтому кошмары следует рассматривать как один из наиболее важных симптомов для лечения, однако их часто не принимают во внимание, как вторичный симптом посттравматического стрессового расстройства).

Людей с ПТСР могут преследовать постоянные мысли о травматических событиях, они могут сниться, возникать непроизвольно или флешбеком, и сопровождаться:

  • постоянным ощущением опасности
  • паническими атаками
  • ощущением давления в груди и удушья
  • злоупотребление алкоголем, наркотиками или сигаретами
  • проблемами в отношениях
  • суицидальными мыслями
  • эмоциональной лабильностью
  • нарушением сна
  • неспособностью радоваться и выражать эмоции
  • хронической болью в мышцах и головная боль и т. д.

Человек, страдающий ПТСР часто находится в постоянной депрессии, становится агрессивным и раздраженным.

Диагностика ПТСР не является сложной и базируется на типичных жалобах, их характере и связи с травмирующими событиями, анамнезе жизни и болезни, клинических тестах (как например Миссисипская шкала ПТСР)

Как мы ранее сообщали, врач показала типичные ошибки при измерении давления.

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