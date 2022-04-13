Как понять, что у вас посттравматическое стрессовое расстройство: все симптомы

ПТСР состоит из 4 групп симптомов:

Симптомы избегания (попытка избегание мыслей, воспоминаний, разговоров, людей или мест напоминающих о травмирующее событие).

Негативные изменения в мышлении и настроении (чувство безнадежности, негативные мысли о себе и будущем, апатия, проблемы социального поведения).

Перевозбуждение (ощущение постоянной опасности, тревоги, раздраженность, пугливость).

Повторное переживание и навязчивые воспоминания (навязчивые мысли, воспоминания и ночные кошмары. Кошмары часто устойчивы к общему лечению посттравматического расстройства и связаны с пятикратным увеличением суицидальных склонностей. Поэтому кошмары следует рассматривать как один из наиболее важных симптомов для лечения, однако их часто не принимают во внимание, как вторичный симптом посттравматического стрессового расстройства).

Людей с ПТСР могут преследовать постоянные мысли о травматических событиях, они могут сниться, возникать непроизвольно или флешбеком, и сопровождаться:

постоянным ощущением опасности

паническими атаками

ощущением давления в груди и удушья

злоупотребление алкоголем, наркотиками или сигаретами

проблемами в отношениях

суицидальными мыслями

эмоциональной лабильностью

нарушением сна

неспособностью радоваться и выражать эмоции

хронической болью в мышцах и головная боль и т. д.

Человек, страдающий ПТСР часто находится в постоянной депрессии, становится агрессивным и раздраженным.

Диагностика ПТСР не является сложной и базируется на типичных жалобах, их характере и связи с травмирующими событиями, анамнезе жизни и болезни, клинических тестах (как например Миссисипская шкала ПТСР)