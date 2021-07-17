Постраждала в п'яній ДТП молода дівчина не вижила: нові деталі моторошної аварії в Києві
У Києві сталася ДТП з вини п'яного водія, який не впорався з керуванням вночі на Березняках, наїхав на бордюр і протаранив паркан, а після також стався конфлікт з очевидцями. Молода дівчина, що знаходиться в салоні, отримала дуже серйозні травми в результаті аварії, і померла в кареті "швидкої".
Про це 17 липня передали в Громадській організації Автопатруль Майдан на сторінці в Facebook.
Як з'ясувалося, чоловік 21-річної пасажирки просто втік після ДТП, залишивши травмовану дружину лежати на асфальті. Чоловік, як і його брат - водій легковика Ford Fusion, був у стані алкогольного сп'яніння.
Від удару дівчину викинуло з салону авто. Медики, які прибули на місце аварії, помістили її у вкрай важкому стані в карету "швидкої" з підозрою на ЗЧМТ та переломом хребта.
На жаль, врятувати її життя не вдалося - постраждала померла в результаті отриманих травм не приходячи до свідомості.
Трагічна аварія сталася на дорозі по вул. Березняківська 15/1. Водій на великій швидкості не вписався в поворот, зачепив бордюр, авто кілька разів розвернуло, і потім машина влетіла в паркан, знесла близько 20 метрів огорожі.
У транспорті їхав водій з братом і дружина брата. Дівчина, за попередньою інформацією, сиділа на передньому сидінні не пристебнута.
Після ДТП автомобіль виявився сильно понівечений, у нього вирвало колеса, розбита ходова частина, на дорозі розкидані комплектуючі легковика. Також на асфальті багато крові.
У мережі з'явилося відео з місця події. Кадри можна подивитися за цим посиланням.
Сам водій відбувся незначними травмами. Його затримали поліцейські. Драгер показав 1.63 проміле.
Як повідомлялося, нещодавно під Борисполем сталася смертельна ДТП, при якій 33-річний водій вилетів з дороги та перекинувся, а в машині знаходилося 16 людей, включаючи 7 дітей.