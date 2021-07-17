Постраждала в п'яній ДТП молода дівчина не вижила: нові деталі моторошної аварії в Києві

У Києві сталася ДТП з вини п'яного водія , який не впорався з керуванням вночі на Березняках, наїхав на бордюр і протаранив паркан, а після також стався конфлікт з очевидцями. Молода дівчина, що знаходиться в салоні, отримала дуже серйозні травми в результаті аварії, і померла в кареті "швидкої".

Про це 17 липня передали в Громадській організації Автопатруль Майдан на сторінці в Facebook .

Як з'ясувалося, чоловік 21-річної пасажирки просто втік після ДТП, залишивши травмовану дружину лежати на асфальті. Чоловік, як і його брат - водій легковика Ford Fusion, був у стані алкогольного сп'яніння.

Від удару дівчину викинуло з салону авто. Медики, які прибули на місце аварії, помістили її у вкрай важкому стані в карету "швидкої" з підозрою на ЗЧМТ та переломом хребта.

На жаль, врятувати її життя не вдалося - постраждала померла в результаті отриманих травм не приходячи до свідомості.

Трагічна аварія сталася на дорозі по вул. Березняківська 15/1. Водій на великій швидкості не вписався в поворот, зачепив бордюр, авто кілька разів розвернуло, і потім машина влетіла в паркан, знесла близько 20 метрів огорожі.

У транспорті їхав водій з братом і дружина брата. Дівчина, за попередньою інформацією, сиділа на передньому сидінні не пристебнута.

Після ДТП автомобіль виявився сильно понівечений, у нього вирвало колеса, розбита ходова частина, на дорозі розкидані комплектуючі легковика. Також на асфальті багато крові.

У мережі з'явилося відео з місця події. Кадри можна подивитися за цим посиланням.

Сам водій відбувся незначними травмами. Його затримали поліцейські. Драгер показав 1.63 проміле.