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Може постраждати мозок дитини: лікар розповів про жахливі наслідки вітрянки

STYLERЖиття    02.12.2019 - 21:09
Може постраждати мозок дитини: лікар розповів про жахливі наслідки вітрянки
Захворювання на вітрянку небезпечно для дитини (фото: hhs.gov)

Захворювання на вітрянку дуже небезпечно, адже може постраждати головний мозок

Захворювання на вітрянку не так безневинно, як може здатися, тому вакцинація від цієї хвороби - обов'язкова. Про це повідомив дитячий імунолог, інфекціоніст доцент кафедри дитячих інфекційних хвороб та дитячої імунології Національної медичної академії післядипломної освіти імені п. Л. Шупіка, кандидат медичних наук Федір Лапій в інтерв'ю "Фактам". За словами експерта, необхідно прищеплювати навіть тих дітей, які не ходять у дитячий сад, а знаходяться вдома.

"Вітрянка вважається банальною інфекцією. Але якщо дитина захворіє, наприклад, під час відпочинку на морі, відпочинок буде зіпсований всій родині. А хлопчик чи дівчинка з вітрянкою, які захотіли піти на новорічне свято, становлять небезпеку для багатьох дітей і дорослих, але в першу чергу — для вагітних жінок, які не хворіли в дитинстві", - сказав ф. Лапій.

Вітрянка дуже небезпечна і в деяких випадках може протікати у дитини в дуже важкій формі.

Може постраждати мозок дитини: лікар розповів про жахливі наслідки вітрянкиВітрянка може бути дуже небезпечна (Колаж РБК-Україна)

"Іноді вітрянка може протікати дуже важко. Буває, дитина, розчісуючи висипання, заносить в ранку інфекцію (наприклад, покопирсатись пальцем у носі). Через запалення може розвинутися нагноєння підшкірної клітковини — флегмона. Небезпечний при вітряній віспі і так званий некротизуючий фасциит (запалення міжм'язових фасцій), який протікає як гангрена. Якщо процес торкнеться, наприклад, руки або ноги, то хворому загрожує ампутація кінцівки. Загрозливий для життя захворювання і вітряночний енцефаліт, при якому вірус вітрянки вражає головний мозок", - розповів імунолог.

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