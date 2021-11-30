Комаровский рассказал, какие продукты нельзя греть в микроволновке

Доктор Комаровский рассказал про нюансы использования микроволновой печи. Педиатр уверяет, что микроволновка вопреки некоторым мифам - безопасна, но важно соблюдать определенные правила разогрева. А некоторые продукты лучше доводить до нужной температуры при помощи водяной бани.

Об этом педиатр рассказал на своем канале в YouTube .

По словам педиатра, некоторые витамины действительно разрушаются при воздействии высокой температуры. При этом неважно, каким будет источник - микроволновая печь, электродуховка и так далее.

Соблюдайте правила безопасности при пользовании микроволновкой

Комаровский уточнил, что при нагреве в микроволновой печи невозможно поддать себя воздействию магнитрона, ведь он не может быть включеным при открытой дверце.

"Как только она пропикала, как только магнитрон выключился, нет ничего опасного. Там многоуровневая защита", - уверяет педиатр.

Но важно помнить, что волны воздействуют на молекулы воды. И скорость нагрева зависит от того, сколько жидкости в том или ином продукте.

К примеру, бутерброд с сосиской будет разогреваться неравномерно. Хлеб останется холодным, а сосиска будет горячей. Поэтому можно обжечься.

Педиатр советует всегда перемешивать еду после разогрева, прежде чем ее пробовать.

Какие продукты не рекомендуют греть в микроволновке

К таким педиатр относит материнское, то есть грудное молоко.

"При нагревании в микроволновой печи будут создаваться очаги с высокой температурой и будут разрушаться некоторые полезные вещества. Оно не станет вредным, оно не станет опасным. Просто эффективность его не будет так высока", - говорит врач.

Молочную смесь же можно греть в микроволновке, но после нужно обязательно ее перемешать. А грудное молоко только на водяной бане или с помощью специальных устройств.

Следите за посудой для нагрева

Комаровский рекомендует греть продукты в микроволновке в специальной посуде, которая не нагревается сама по себе.

"Если у вас есть некий пластиковый судочек, но на нем нет маркировки, поставьте его в печку, включите на 30 секунд. Если он стал горячий, его нельзя использовать", - резюмировал педиатр.