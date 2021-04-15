Постковидный синдром: врач рассказал, как вернуть обоняние, сон и хорошее самочувствие

После коронавирусной инфекции у человека может пропасть обоняние, также возможно появление бессонницы и депрессии. Это свидетельствует о постковидном синдроме.

Врач-терапевт и аллерголог Татьяна Ганжа рассказала, как вернуть свое здоровье в прежнее состояние после COVID-19, сообщает ТСН .

Постковидный синдром сохраняется от двух недель до 3-6 месяцев. При этом он не зависит от того, в какой форме вы перенесли болезнь - легкой, средней или тяжелой.

Устранение бессонницы

Если после коронавируса у вас проблемы со сном, то сразу же необходимо обратится к невропатологу. Волшебной пилюли нет и нужно самому постепенно налаживать суточные ритмы.

Несколько советов эксперта:

За час до сна не пользуйтесь компьютером и телефоном;

В первой половине дня пейте не больше одной чашки некрепкого кофе или черного чая;

Не принимайте алкоголь;

Перед сном хорошо проветрите комнату;

Послушайте перед сном расслабляющую музыку;

За час до сна выпейте маленькую чашку травяного чая с медом. Подойдет мелиса, валериана, мята;

Старайтесь засыпать и просыпаться в одно время каждый день.

Восстановление обоняния

Для ускорения восстановления нюха, от которого частично зависит вкус, нужно обеспечить доступ кислорода к нервным клеткам полости носа. Вот, что нужно делать:

Промывайте носа раствором морской воды, гормональными спреями по показаниям;

Принимайте витамины группы А и В под контролем врача;

Делайте дыхательную гимнастику;

Активируйте рецепторы нюхательных нервов - 2-3 раза на протяжении дня необходимо вдыхать специи с ярким и знакомым вам ароматом. Можно нюхать корицу, кардамон, гвоздику, мускатный орех и эфирные масла.

Выход из депрессии

Что делать: