Постковідний синдром: лікар розповів, як повернути нюх, сон і гарне самопочуття

Після коронавірусної інфекції у людини може пропасти нюх, також можлива поява безсоння і депресії. Це свідчить про постковідний синдром.

Лікар-терапевт і алерголог Ганжа Тетяна розповіла, як повернути своє здоров'я в колишній стан після COVID-19, повідомляє ТСН .

Постковідний синдром зберігається від двох тижнів до 3-6 місяців. При цьому він не залежить від того, в якій формі ви перенесли хворобу - легкій, середній або важкій.

Усунення безсоння

Якщо після коронавірусу у вас проблеми зі сном, то відразу ж необхідно звернутися до невропатолога. Чарівної пігулки немає і потрібно самому поступово налагоджувати добові ритми.

Кілька порад експерта:

За годину до сну не користуйтеся телефоном і комп'ютером;

У першій половині дня пийте не більше однієї чашки неміцної кави або чорного чаю;

Не приймайте алкоголь;

Перед сном добре провітріть кімнату;

Послухайте перед сном музику, що розслаблює;

За годину до сну випийте маленьку чашку трав'яного чаю з медом. Підійде меліса, валеріана, м'ята;

Намагайтеся засинати і прокидатися в один час кожен день.

Відновлення нюху

Для прискорення відновлення нюху, від якого частково залежить смак, потрібно забезпечити доступ кисню до нервових клітин порожнини носа. Ось, що потрібно робити:

Промивайте ніс розчином морської води, гормональними спреями за показаннями;

Приймайте вітаміни групи А і В під контролем лікаря;

Робіть дихальну гімнастику;

Активуйте рецептори нюхальних нервів - 2-3 рази протягом дня необхідно вдихати спеції з яскравим і знайомим вам ароматом. Можна нюхати корицю, кардамон, гвоздику, мускатний горіх і ефірні олії.

Вихід з депресії

Що робити: