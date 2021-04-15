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Постковідний синдром: лікар розповів, як повернути нюх, сон і гарне самопочуття

Новость на русском → Четвер 15 квітня 2021 18:21
Постковідний синдром: лікар розповів, як повернути нюх, сон і гарне самопочуття Колаж РБК-Україна: лікар розповіла, як відновити здоров'я після COVID-19
Автор: Роман Мирончук

Після коронавірусної інфекції у людини може пропасти нюх, також можлива поява безсоння і депресії. Це свідчить про постковідний синдром.

Лікар-терапевт і алерголог Ганжа Тетяна розповіла, як повернути своє здоров'я в колишній стан після COVID-19, повідомляє ТСН.

Постковідний синдром зберігається від двох тижнів до 3-6 місяців. При цьому він не залежить від того, в якій формі ви перенесли хворобу - легкій, середній або важкій.

Усунення безсоння

Якщо після коронавірусу у вас проблеми зі сном, то відразу ж необхідно звернутися до невропатолога. Чарівної пігулки немає і потрібно самому поступово налагоджувати добові ритми.

Кілька порад експерта:

  • За годину до сну не користуйтеся телефоном і комп'ютером;
  • У першій половині дня пийте не більше однієї чашки неміцної кави або чорного чаю;
  • Не приймайте алкоголь;
  • Перед сном добре провітріть кімнату;
  • Послухайте перед сном музику, що розслаблює;
  • За годину до сну випийте маленьку чашку трав'яного чаю з медом. Підійде меліса, валеріана, м'ята;
  • Намагайтеся засинати і прокидатися в один час кожен день.

Відновлення нюху

Для прискорення відновлення нюху, від якого частково залежить смак, потрібно забезпечити доступ кисню до нервових клітин порожнини носа. Ось, що потрібно робити:

  • Промивайте ніс розчином морської води, гормональними спреями за показаннями;
  • Приймайте вітаміни групи А і В під контролем лікаря;
  • Робіть дихальну гімнастику;
  • Активуйте рецептори нюхальних нервів - 2-3 рази протягом дня необхідно вдихати спеції з яскравим і знайомим вам ароматом. Можна нюхати корицю, кардамон, гвоздику, мускатний горіх і ефірні олії.

Вихід з депресії

Що робити:

  • Намагайтеся підтримувати зв'язок з близькими людьми в режимі онлайн;
  • Більше гуляйте на свіжому повітрі, читайте, медитуйте, малюйте.
  • Можете поговорити з психологом або психотерапевтом.

Нагадаємо, житель Харкова чотири рази переніс COVID-19.

Раніше Ляшко назвав умови подолання епідемії COVID-19 за три тижні.

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