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Постійно падають предмети з рук: що про це говорять народні прикмети

Чому у вас часто все падає з рук (фото: freepik com)
Автор: Анна Шиканова

Бувають дні, коли у прямому розумінні все падає з рук – посуд, книги, різноманітні предмети. І лише дива акробатики дозволяють обійтися без серйозних руйнувань.

Чому все вилітає з ваших рук і що це може означати згідно з народними прикметами – читайте у матеріалі нижче.

Чому падають предмети з рук

Перша причина найпростіша – ви втомилися і не виспалися. І часто таке буває, коли втома накопичувалася давно, а недосип вас переслідує тижнями та місяцями. Ваша уважність та концентрація падає, а з нею летять на підлогу й всі предмети з ваших рук.

Однак езотерики вважають, що часте падіння предметів – непростий знак від Всесвіту або сигнал від померлих родичів, а також ангелів-охоронців.

Астрологи стверджують, що падіння предметів – це розплата за погані вчинки. Така відповідь – своєрідне покарання за те, що ви когось обдурили чи відмовили у допомозі.

Про що може говорити падіння предметів

Якщо падіння предметів із рук вас супроводжує цілий день – вдома, на роботі, і навіть на вулиці, то потрібно зупинитися та глибоко подихати. Далі варто сконцентруватися та виявити уважність.

Падіння предметів може попереджати про такі ситуації:

  • Невдача чи біда
  • Сильна порча
  • Наведення пристріту

Рекомендується носити хрестик або оберіг, які захистять від пристріту і забезпечить захистом вищих сил.

Як розшифрувати попередження з предметів

Є й народні прикмети, які відомі з давніх часів. Наші пращури запам'ятовували, з чим пов'язане падіння того чи іншого предмета на підлогу.

Ложка, вилка - непрохані чи небажані гості

Ніж - до будинку незабаром прийде гість-чоловік

Ключі - до сварок у будинку

Дзеркало – попередження про нещастя

Книга - до нових можливостей

Телефон – ви забули зробити щось, що обіцяли (наприклад, зателефонувати)

Прикраси – до хвороб

Розсипати сіль - до сварок та конфліктів

Розсипати цукор - закоханість, прибуток, приємна новина

Крім того, є кілька нюансів. Якщо у вас впав з рук посуд і розбився – це, на щастя, чи до приємних новин. Якщо посуд упав, але при цьому немає навіть тріщини – готуйтеся до неприємної сварки.

Є спосіб, який зможе знизити негативний вплив - потрібно дзвінко розсміятися, коли ви піднімаєте предмет, що впав з підлоги. При цьому думайте не про неприємності, які вам обіцяє падіння предмета, а про позитив.

До речі, раніше ми розповідали про те, які існують найправдивіші прикмети про гроші та бідність.

А також ми писали про те, коли за прикметами потрібно розбирати новорічну ялинку.

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