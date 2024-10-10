Постава буде рівною: 4 ефективні вправи для зміцнення стоп

Стопи кожного дня зазнають напруги та стресу після тяжкого робочого дня. Дієві вправи для зміцнення та мобільності стоп допоможуть отримати ідеальну поставу.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку тренера з медичною освітою Юлії Пархомчук.
Деформація стоп впливає на здоровʼя усього опорно-рухового апарату (коліна, таз, хребет), на появу варикозу, на положення щелепи, на стан сідниць та навіть появу набряків.
Активними рухами катайте м’ячик вперед та назад підошвою стопи. Залучайте всю поверхню стопи: від переднього відділу до п’яти.
Тривалість виконання вправи - за бажанням (поки відчуваєте себе комфортно).
Вправу також можна виконувати сидячи. При використанні спеціального масажного м’ячика вплив на стопу посилюється.
Поставте стопи паралельно одна одній на кінчик якої твердої поверхні. Встаньте на кінчики пальців і по черзі опускайте ліву і праву п’яти.
Регулярно виконуйте цю вправу кілька разів протягом дня. Вправа є досить складною, але корисною.
Стійка на кінчиках пальців (фото: кадр з відео)
Поставте стопи рівно і починайте одночасно підіймати тільки великі пальці на ногах. Важливо, щоб інші пальці не рухались під час вправи.
Після цього опускайте їх і знову виконуйте рух.
Затисніть м'ячик середнього розміру між стопами. Міцно тримайте його ногами і одночасно ставайте на пальчики. Після цього опускайтесь і знову повторюйте рух.
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