Осанка будет равной: 4 эффективных упражнения для укрепления стоп

Стопы каждый день подвергаются напряжению и стрессу после тяжелого рабочего дня. Действенные упражнения для укрепления и мобильности стоп помогут получить идеальную осанку.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу тренера с медицинским образованием Юлии Пархомчук.
Деформация стоп влияет на здоровье всего опорно-двигательного аппарата (колена, таз, позвоночник), появление варикоза, положение челюсти, состояние ягодиц и даже появление отеков.
Активными движениями катайте мячик вперед и назад по подошве стопы. Вовлекайте всю поверхность стопы: от переднего отдела до пяти.
Продолжительность выполнения упражнения - по желанию (пока чувствуете себя комфортно).
Упражнение можно выполнять сидя. При использовании специального массажного мячика воздействие на стопу усиливается.
Поставьте стопы параллельно друг другу на кончик какой-либо твердой поверхности. Встаньте на кончики пальцев и поочередно опускайте левую и правую пятки.
Регулярно выполняйте это упражнение несколько раз в течение дня. Упражнение достаточно сложное, но полезное.
Стойка на кончиках пальцев (фото: кадр с видео)
Поставьте стопы ровно и начинайте одновременно поднимать только большие пальцы ног. Важно, чтобы другие пальцы не двигались во время упражнения.
После этого опускайте их и снова выполняйте движение.
Зажмите шарик среднего размера между стопами. Крепко держите его ногами и одновременно становитесь на пальчики. После этого опускайтесь и снова повторяйте движение.
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