Не поспішайте викидати несвіжі яйця: чудовий спосіб їх застосувати

Несвіжі яйця вдома, які зберігаються більше двох тижнів, не обов'язково відразу відправляти у відро для сміття. Цей продукт допоможе вам зробити волосся більш красивим і м'яким.

Про цей спосіб розповіли у виданні Sante Plus.

Що зробити з простроченими яйцями

Багаті білком, вітамінами та мінералами яйця корисні для волосся та шкіри голови. Білки допомагають зберегти волосся сильним і зволоженим, а вітаміни і мінерали стимулюють ріст і об'єм волосся.

Таким чином, яйця є відмінним природним засобом для красивої шевелюри. Багаті поживними речовинами та жирними кислотами, вони особливо корисні для сухого та пошкодженого волосся.

Багаті протеїнами та амінокислотами яйця є ідеальним інгредієнтом для приготування маски для волосся проти сухості та тьмяності.

Щоб зробити маску, змішайте такі натуральні інгредієнти:

2 столові ложки оливкової олії (живить та зміцнює волосяне волокно);

2 столові ложки рідкого меду;

1 яєчний жовток;

1 авокадо.

Коли маска буде готова, нанесіть її на волосся, помасажуйте та залиште на десять хвилин. Все, що потрібно зробити, це змити маску холодною або теплою водою перед нанесенням шампуню.

Яйця корисні не тільки для волосся, але й для шкіри. Їх також можна використовувати для виготовлення масок та процедур для обличчя. Яйця чудово живлять і зволожують шкіру і можуть допомогти зменшити появу мімічних зморшок. Для цього підійде маска для обличчя на основі яєчного білка. Вона послужить чудовим рішенням для звуження пір, надання сяйва та ефекту пілінгу.

Ось інгредієнти, які вам знадобляться:

1 збитий яєчний білок;

1 чайна ложка рідкого меду;

1 чайна ложка лимонного соку.

Змішайте все в невеликій мисці міні-вінчиком, щоб вийшла злегка піниста суміш. Нанесіть маску тонким шаром на чисту суху шкіру, уникаючи області навколо очей. Залишіть на 10-20 хвилин, поки не висохне.

Зніміть маску та ретельно змийте водою. Потім нанесіть крем або масло, щоб зволожити шкіру.