Не поспішайте викидати! Як відновити пошкоджені гроші: інструкція

Оцініть рівень пошкодження банкноти

Перш ніж почати зважати на варіанти ремонту, варто оцінити, наскільки серйозно пошкоджена купюра. Якщо надрив або порив невеликий, то можна сміливо розраховуватися нею в магазині - закон дозволяє приймати навіть пошкоджені, проте не надто зруйновані банкноти.

Купюри з надрізами, потертостями, печатками та іншими дефектами цілком можна використати для покупок, якщо їх можна відновити. Наприклад, навіть порвана навпіл купюра може бути прийнята, якщо її склеїти правильно.

Використовуйте спеціальну клейку стрічку

Один із найпростіших, але не завжди рекомендованих методів - це склеювання купюри звичайним скотчем. Однак варто врахувати, що це може призвести до відмови продавця від приймання такої купюри, адже скотч може пошкодити механізми, що перевіряють банкноти.

Краще використовувати спеціальну канцелярську клейку стрічку, яка не залишає слідів на купюрі і не застряє в грошових рахункових апаратах. Вона може стати ідеальним рішенням для збереження цілісності пошкодженої банкноти.

Якщо треба відремонтувати гроші швидко, то можна використати скотч (фото: скриншот youtube.com/@WTRICK582)

Папіросний папір як ідеальний варіант

Якщо ви хочете бути впевненими, що купюру приймуть без заперечень, скористайтеся папіросним папером. Він майже прозорий, що дозволяє склеїти пошкоджену купюру, не порушуючи її зовнішнього вигляду.

Цей матеріал здатен надійно відновити навіть дуже пошкоджену банкноту, і вона буде виглядати майже як нова. Купити папіросний папір можна в магазинах канцелярії, і він ідеально підходить для такої роботи.

Використання клея ПВА

Якщо у вас вдома є клей ПВА, це може стати прекрасним варіантом для "ремонту" банкноти. Для цього варто використовувати зубочистку і скляну поверхню (наприклад, порожню пляшку), щоб акуратно нанести клей на краї купюри.

Склеюючи частини банкноти, ви отримаєте майже непомітний шов, який не завадить при оплаті в магазині. Звісно, банкомат може не прийняти таку купюру, але магазин із великою ймовірністю її прийме.

Клей ПВА може заклеїти складні пошкодження (фото: скриншот youtube.com/@KeiTVChannel)

Якщо самостійні спроби не допомогли, звертайтеся в банк

Іноді самостійне склеювання не дає бажаного результату. В такому випадку найкращим варіантом буде звернутися до банку, де вам обміняють пошкоджену купюру на нову.

Якщо від купюри залишилося більше 55% її площі, то банк без проблем прийме її на заміну. Навіть у разі пориву на кілька частин, якщо всі частини на місці, можна просто принести їх до банку - працівники перевірять справжність купюри і замінять її на нову.

Як уникнути проблем із купюрами

Найкращим способом уникнути проблем з пошкодженими купюрами є обережність при поводженні з грошима. Не кладіть банкноти в кишені разом з іншими предметами, які можуть їх пошкодити, як-от ключі чи монети.

Перевіряйте стан банкнот при отриманні здачі, щоб уникнути непорозумінь. І якщо ви знаєте, що купюра порвана або пошкоджена, краще замінити її відразу, не чекаючи на серйозні проблеми з її використанням.