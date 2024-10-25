Не поспішайте продавати. 8 способів перетворити старий планшет на корисний гаджет

Перетворіть Android на будильник

Помістіть старий планшет у спальню та перетворите його на будильник Android, який також показує погоду. Завантажте будильник, якщо не хочете використовувати базовий додаток, який постачається з пристроєм. Налаштуйте будильник так, щоб він будив вас у робочі дні та дозволяв вам спати у вихідні.

Перетворіть Android на будильник (фото: Lifewire)

Використовуйте його як інтерактивний календар та список справ

Помістіть старий планшет у вітальні та використовуйте його як календар або список справ. Використовуйте Google Календар або інший додаток для керування завданнями, щоб тримати членів сім'ї в курсі та в розкладі.

Використовуйте його як інтерактивний календар та список справ (фото: Lifewire)

Створіть цифрову фоторамку

Старий планшет Android чудово підходить для цифрової фоторамки. Налаштуйте його для відображення слайд-шоу з Google Photos, Flickr або іншого сервісу обміну фотографіями та розмістіть їх по всьому будинку.

Ще один варіант - завантажити на старий планшет фотографії та подарувати його менш технічно підкованій близькій людині як подарунок. Старий планшет також відмінно підходить як дзеркало, якщо на ньому є передня камера.

Створіть цифрову фоторамку (фото: Lifewire)

Допомога на кухні

Помістіть старий планшет на кухню та використовуйте додаток для відображення рецептів під час приготування їжі. Якщо ви зайняті прибиранням, використовуйте його, щоб розважити себе фільмами, поки ви миєте підлогу.

Ви також можете транслювати радіо через такі застосуник, як Pandora. Радіопрограми працюють у фоновому режимі навіть на більшості старих моделей планшетів.

Використовуйте планшет Android як помічник на кухні (фото: Lifewire)

Керуйте своїм розумним будинком

Android багато працює над автоматизацією будинку і тепер підтримує додатки для автоматизації освітлення, термостатів та інших розумних пристроїв. Ви можете використовувати свій старий планшет Android як центральний хаб для управління своїм будинком, не вдаючись до пошуку телефону або іншого пристрою.

Керуйте своїм розумним будинком (фото: Lifewire)

Використовуйте планшет Android як універсальний пульт дистанційного керування

Багато потокових пристроїв поставляються з додатковим застосунком, який дозволяє керувати ними з мобільного пристрою.

У Google Play Store також є універсальні додатки для пульта дистанційного керування для Roku, Fire TV та інших потокових пристроїв. Перепрофілюйте свій планшет на універсальний пульт дистанційного керування, який не загубиться в подушках дивана.

За допомогою пульта дистанційного керування на основі додатка у вас є один пульт для всіх потокових пристроїв. Управління гнучкіше і пропонує більше можливостей, ніж традиційний пульт дистанційного керування. Наприклад, ви можете керувати своїми медіа з будь-якої кімнати, тому що більшість цих пультів працюють через Wi-Fi.

Використовуйте планшет Android як універсальний пульт дистанційного керування (фото: Lifewire)

Читайте електронні книги

Старий планшет Android може стати чудовим пристроєм для читання електронних книг, і для переходу не потрібно багато налаштувань. Більшість рідерів засновані на Android, і додатки для читання електронних книг, що їх живлять, доступні безкоштовно у Play Store.

Читайте електронні книги (фото: Lifewire)