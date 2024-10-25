Не спешите продавать. 8 способов превратить старый планшет в полезный гаджет

Превратите Android в будильник

Поместите старый планшет в спальню и превратите его в будильник Android, который также показывает погоду. Загрузите приложение-будильник, если не хотите использовать базовое приложение, которое поставлялось с устройством. Настройте будильник так, чтобы он будил вас в рабочие дни и позволял вам спать в выходные.

Превратите Android в будильник (фото: Lifewire)

Используйте его как интерактивный календарь и список дел

Поместите старый планшет в гостиной и используйте его в качестве календаря или списка дел. Используйте Google Календарь или другое приложение для управления задачами, чтобы держать членов семьи в курсе и в расписании.

Используйте его как интерактивный календарь и список дел (фото: Lifewire)

Создайте цифровую фоторамку

Старый планшет Android отлично подходит для цифровой фоторамки. Настройте его для отображения слайд-шоу из Google Photos, Flickr или другого сервиса обмена фотографиями и разместите их по всему дому.

Еще один вариант - загрузить на старый планшет фотографии и подарить его менее технически подкованному близкому человеку в качестве подарка. Старый планшет также отлично подходит в качестве зеркала, если на нем есть фронтальная камера.

Создайте цифровую фоторамку (фото: Lifewire)

Помощь на кухне

Поместите старый планшет на кухню и используйте приложение для отображения рецептов во время приготовления пищи. Если вы заняты уборкой, используйте его, чтобы развлечь себя фильмами, пока вы моете полы

Вы также можете транслировать радио через такие приложения, как Pandora. Радиоприложения работают в фоновом режиме даже на большинстве старых моделей планшетов.

Используйте планшет Android в качестве помощника на кухне (фото: Lifewire)

Управляйте своим умным домом

Android много работает над автоматизацией дома и теперь поддерживает приложения для автоматизации освещения, термостатов и других умных устройств. Вы можете использовать свой старый планшет Android в качестве центрального хаба для управления своим домом, не прибегая к поиску телефона или другого устройства.

Управляйте своим умным домом (фото: Lifewire)

Используйте планшет Android как универсальный пульт дистанционного управления

Многие потоковые устройства поставляются с дополнительным приложением, которое позволяет управлять ими с мобильного устройства.

В Google Play Store также есть универсальные приложения для пульта дистанционного управления для Roku, Fire TV и других потоковых устройств. Перепрофилируйте свой планшет в универсальный пульт дистанционного управления, который не потеряется в подушках дивана.

С помощью пульта дистанционного управления на основе приложения у вас есть один пульт для всех ваших потоковых устройств. Управление более гибкое и предлагает больше возможностей, чем традиционный пульт дистанционного управления. Например, вы можете управлять своими медиа из любой комнаты, потому что большинство этих пультов работают по Wi-Fi.

Используйте планшет Android как универсальный пульт дистанционного управления (фото: Lifewire)

Читайте электронные книги

Старый планшет Android может стать отличным устройством для чтения электронных книг, и для перехода не требуется много настроек. Большинство ридеров основаны на Android, и приложения для чтения электронных книг, которые их питают, доступны бесплатно в Play Store.

Читайте электронные книги (фото: Lifewire)