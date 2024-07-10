Не поспішайте купувати. Коли насправді треба додавати до догляду ретинол

Кому потрібен ретинол?

Коли є вікові зміни, зокрема зморшки

Нерівний тон шкіри - тьмяність та втрата еластичності

Пост акне

Пігментація

Основні функції ретинолу включають:

Зорова функція

Ретинол є важливим компонентом родопсину, світлочутливого білка, який забезпечує передачу світлових імпульсів в очах, що необхідно для зору в умовах слабкого освітлення.

Здоров'я шкіри

Ретинол є важливим для здоров'я шкіри, оскільки сприяє регулюванню клітинного росту та ремонту. Він допомагає підтримувати здоровий колаген, що є ключовим для еластичності і міцності шкіри.

Імунна система

Вітамін A відіграє важливу роль у підтримці імунної системи, сприяючи виробленню інтерлейкінів і антитіл, які захищають організм від інфекцій.

Репродуктивне здоров'я

Ретинол важливий для здоров'я репродуктивної системи, зокрема для регулювання росту тканин і диференціації клітин.