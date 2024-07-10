Не торопитесь покупать. Когда на самом деле нужно добавлять к уходу ретинол

Ретинол является одной из форм витамина A, который является жирорастворимым витамином, необходимым для различных функций организма, в частности для зрения, здоровья кожи, иммунной системы и репродуктивного здоровья. Сейчас очень модно рекламировать это средство по уходу. Но всем ли женщинам он нужен?
Кому действительно нужен ретинол, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на TikTok украинского косметолога.
@innacosmetol
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Зрительная функция
Ретинол является важным компонентом родопсин, светочувствительного белка, который обеспечивает передачу световых импульсов в глазах, что необходимо для зрения в условиях слабого освещения.
Здоровье кожи
Ретинол важен для здоровья кожи, поскольку способствует регулированию клеточного роста и ремонта. Он помогает поддерживать здоровый коллаген, являющийся ключевым для эластичности и прочности кожи.
Иммунная система
Витамин A играет важную роль в поддержании иммунной системы, способствуя выработке интерлейкинов и антител, защищающих организм от инфекций.
Репродуктивное здоровье
Ретинол важен для здоровья репродуктивной системы, в частности, для регулирования роста тканей и дифференциации клеток.
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