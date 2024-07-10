Не поспішайте купувати. Коли насправді треба додавати до догляду ретинол

Ретинол є одним з форм вітаміну A, який є жиророзчинним вітаміном необхідним для різних функцій організму, зокрема для зору, здоров'я шкіри, імунної системи та репродуктивного здоров'я. Зараз дуже модно рекламувати цей засіб для догляду. Але чи всім жінкам він потрібен?

Кому справді потрібен ретинол, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на TikTok української косметологині.

Кому потрібен ретинол?

Коли є вікові зміни, зокрема зморшки

Нерівний тон шкіри - тьмяність та втрата еластичності

Пост акне

Пігментація

Основні функції ретинолу включають:

Зорова функція

Ретинол є важливим компонентом родопсину, світлочутливого білка, який забезпечує передачу світлових імпульсів в очах, що необхідно для зору в умовах слабкого освітлення.

Здоров'я шкіри

Ретинол є важливим для здоров'я шкіри, оскільки сприяє регулюванню клітинного росту та ремонту. Він допомагає підтримувати здоровий колаген, що є ключовим для еластичності і міцності шкіри.

Імунна система

Вітамін A відіграє важливу роль у підтримці імунної системи, сприяючи виробленню інтерлейкінів і антитіл, які захищають організм від інфекцій.

Репродуктивне здоров'я

Ретинол важливий для здоров'я репродуктивної системи, зокрема для регулювання росту тканин і диференціації клітин.