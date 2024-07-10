Не торопитесь покупать. Когда на самом деле нужно добавлять к уходу ретинол

Фото: Когда к уходу добавлять ретинол (freepik.com)

Ретинол является одной из форм витамина A, который является жирорастворимым витамином, необходимым для различных функций организма, в частности для зрения, здоровья кожи, иммунной системы и репродуктивного здоровья. Сейчас очень модно рекламировать это средство по уходу. Но всем ли женщинам он нужен?

Кому действительно нужен ретинол, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на TikTok украинского косметолога.