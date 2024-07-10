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Не торопитесь покупать. Когда на самом деле нужно добавлять к уходу ретинол

Среда 10 июля 2024 13:05
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Не торопитесь покупать. Когда на самом деле нужно добавлять к уходу ретинол Фото: Когда к уходу добавлять ретинол (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Ретинол является одной из форм витамина A, который является жирорастворимым витамином, необходимым для различных функций организма, в частности для зрения, здоровья кожи, иммунной системы и репродуктивного здоровья. Сейчас очень модно рекламировать это средство по уходу. Но всем ли женщинам он нужен?

Кому действительно нужен ретинол, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на TikTok украинского косметолога.

Кому нужен ретинол?

  • Когда есть возрастные изменения, в частности морщины
  • Неровный тон кожи – тусклость и потеря эластичности.
  • Пост акне
  • Пигментация

Основные функции ретинола включают в себя:

Зрительная функция

Ретинол является важным компонентом родопсин, светочувствительного белка, который обеспечивает передачу световых импульсов в глазах, что необходимо для зрения в условиях слабого освещения.

Здоровье кожи

Ретинол важен для здоровья кожи, поскольку способствует регулированию клеточного роста и ремонта. Он помогает поддерживать здоровый коллаген, являющийся ключевым для эластичности и прочности кожи.

Иммунная система

Витамин A играет важную роль в поддержании иммунной системы, способствуя выработке интерлейкинов и антител, защищающих организм от инфекций.

Репродуктивное здоровье

Ретинол важен для здоровья репродуктивной системы, в частности, для регулирования роста тканей и дифференциации клеток.

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