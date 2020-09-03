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Лукашенко загремел в "Миротворец" как "пособник российских захватчиков"

Четверг 03 сентября 2020 19:05
Лукашенко загремел в "Миротворец" как "пособник российских захватчиков"
Александр Лукашенко (фото: kremlin.ru)
Автор: Владимир Костырин

Александра Лукашенко внесли в раздел "Чистилище"

Александр Лукашенко попал в базу сайта "Миротворец" - президенту Беларуси "вменяют" покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины, а также называют "пособником пророссийских террористов и российских захватчиков".

Соответствующий профиль Лукашенко в разделе "Чистилище" на сайте базы появился 3 сентября.

Как указывается в базе, глава Беларуси отпустил в РФ задержанных под Минском в конце июля членов ЧВК "Вагнера", хотя некоторые из них воевали против Украины на Донбассе на стороне оккупантов.

"В нарушение международных соглашений и договоренностей, несмотря на соответствующий запрос от Украины, дал указание передать России (страна-агрессор) боевиков и наемников, которые совершали военные преступления на территории Украины", - пишут администраторы сайта.

Кроме того, "толчком" для отправки Лукашенко в "Чистилище" стало недавнее заявление бывшего главы Европейского Совета Дональда Туска в интервью польскому порталу Onet о том, что в 2014 году президент Беларуси предлагал Евросоюзу создать союз Украины и Беларуси и хотел стать президентом обеих стран.

По словам Туска, Лукашенко тогда уверял, что это единственный способ остановить российскую агрессию против Украины.

Поэтому президента Беларуси в "Миротворце" обвиняют в покушении на суверенитет и территориальную целостность нашей страны.

Лукашенко загремел в &quot;Миротворец&quot; как &quot;пособник российских захватчиков&quot;

Александр Лукашенко попал в "Миротворец" (фото: скрин myrotvorets.center)

Как сообщалось, недавно Лукашенко заговорил о резне в Беларуси и заявил о том, что "то, что произошло в Украине, будет цветочками".

Также мы писали о том, что протесты в Беларуси заставили Лукашенко снова взять автомат.

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