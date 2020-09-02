Лукашенко хотел стать президентом союза Украины и Беларуси в 2014 году, - Туск

Фото: Александр Лукашенко (kremlin.ru)

Глава Европейского Совета, бывший премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что в 2014 году Лукашенко предлагал Евросоюзу создать союз Украины и Беларуси. Он планировал стать президентом обеих стран.

Об этом Туск заявил в интервью Onet.pl.

По словам Туска, Лукашенко уверял, что это единственный способ остановить российскую агрессию.

"Мне тогда позвонил Лукашенко, я все еще был премьер-министром, и он прямо предложил убедить ЕС, что он может быть гарантом мирного решения украинской проблемы. И поддержать его идею о личном союзе Беларуси и Украины с ним в качестве президента обеих стран", - сказал Туск.

Он добавил, что Лукашенко боялся потерять власть еще в 2014 году.

"Тогда все боялись, что Россия не остановится на аннексии Крыма, а Лукашенко опасается неконтролируемого развития событий, жертвой которого может стать не только Украина, но и Беларусь. И это тоже могло означать его конец (на посту президента, - ред.)", - добавил глава ЕС.

Напомним, после выборов президента Беларуси 9 августа в стране продолжаются протесты. Избиратели не согласны с переизбранием Лукашенко и требуют повторные выборы.

Ранее Лукашенко заявил, что считает, что возможная смена власти в стране приведет к "резне". По его мнение, по сравнению с ней ситуации в Украине после Майдана "покажется цветочками".