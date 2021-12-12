Пособие по безработице: кто в Украине может получить вообще без стажа и сколько

В Украине право на получение пособия по безработице имеют граждане как с рабочим стажем, так и без него (кто, возможно, трудился неофициально) - правда, в последнем случае некоторым соискателям на финансовую помощь от государства могут отказать. Определяющим фактором тут играет возраст заявителя, объяснили в мелитопольском горрайонном центре занятости.
Об этом передает издание "РИА Мелитополь".
Для граждан, которые до этого не работали или просто получали зарплату в конверте без записей в трудовой, то есть у кого нет страхового стажа, пособие по безработице будет минимальным.
Сумма такой минималки на период действия карантина и в течение 30 календарных дней после его окончания составляет 1 тысячу гривен.
Тут стоит напомнить, что максимальный размер пособия по безработице с декабря 2021-го - почти 10 тысяч гривен, то есть в десять раз больше.
Минимальное пособие по безработице без официального рабочего стажа могут получать украинцы в возрасте до 35 лет. Срок выплаты такой помощи составляет 180 календарных дней.
А вот гражданам старше 35 лет, которые не имеют оформления трудовых отношений и соответственно стажа (даже если они и работали до этого "в тени"), согласно действующему законодательству в назначении выплаты пособия по безработице откажут.
Размер пособия по безработице зависит от страхового стажа:
Пособие по безработице выплачивается в зависимости от продолжительности безработицы в процентах к определенному размеру:
Напомним, что общим условием для получения выплат по безработице является необходимость посещения центра занятости. Но на период действия карантина такое требование не действует - просто безработный должен по телефону или по электронке подтверждать свой статус и быть на связи с карьерным советником (сотрудник центра занятости).
Ранее мы рассказывали, что в Украине хотят изменить правила выплат пособия по безработице.