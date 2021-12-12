Пособие по безработице: кто в Украине может получить вообще без стажа и сколько

Для граждан, которые до этого не работали или просто получали зарплату в конверте без записей в трудовой, то есть у кого нет страхового стажа, пособие по безработице будет минимальным.

Сумма такой минималки на период действия карантина и в течение 30 календарных дней после его окончания составляет 1 тысячу гривен.

Тут стоит напомнить, что максимальный размер пособия по безработице с декабря 2021-го - почти 10 тысяч гривен, то есть в десять раз больше.

Минимальное пособие по безработице без официального рабочего стажа могут получать украинцы в возрасте до 35 лет. Срок выплаты такой помощи составляет 180 календарных дней.

А вот гражданам старше 35 лет, которые не имеют оформления трудовых отношений и соответственно стажа (даже если они и работали до этого "в тени"), согласно действующему законодательству в назначении выплаты пособия по безработице откажут.

Какое украинцы получают пособие по безработице

Размер пособия по безработице зависит от страхового стажа:

до двух лет - 50%,

от двух до шести лет - 55%,

от шести до 10 - 60%,

свыше 10 лет - 70%.

Пособие по безработице выплачивается в зависимости от продолжительности безработицы в процентах к определенному размеру:

первые 90 календарных дней - 100%,

в течение следующих 90 календарных дней - 80%;

в дальнейшем - 70%.

Напомним, что общим условием для получения выплат по безработице является необходимость посещения центра занятости. Но на период действия карантина такое требование не действует - просто безработный должен по телефону или по электронке подтверждать свой статус и быть на связи с карьерным советником (сотрудник центра занятости).