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Допомога по безробіттю: хто в Україні може отримати взагалі без стажу та скільки

Автор: Володимир Костирін

В Україні право на отримання допомоги по безробіттю мають громадяни як з робочим стажем, так і без нього (хто, можливо, працював неофіційно) - правда, в останньому випадку деяким претендентам на фінансову допомогу від держави можуть відмовити. Визначальним фактором тут грає вік заявника, пояснили в мелітопольському міськрайонному центрі зайнятості.

Про це передає видання "РІА Мелітополь".

Для громадян, які до цього не працювали або просто отримували зарплату в конверті без записів у трудовій, тобто у кого немає страхового стажу, допомога по безробіттю буде мінімальною.

Сума такої мінімалки на період дії карантину та протягом 30 календарних днів після його закінчення становить 1 тисячу гривень.

Тут слід нагадати, що максимальний розмір допомоги по безробіттю з грудня 2021-го - майже 10 тисяч гривень, тобто вдесятеро більше.

Мінімальну допомогу з безробіття без офіційного робочого стажу можуть отримувати українці віком до 35 років. Термін виплати такої допомоги становить 180 календарних днів.

А ось громадянам старше 35 років, які не мають оформлення трудових відносин і відповідно стажу (навіть якщо вони і працювали до цього "в тіні"), згідно з чинним законодавством в призначенні виплати допомоги по безробіттю відмовлять.

Яку українці отримують допомогу по безробіттю

Розмір допомоги по безробіттю залежить від страхового стажу:

  • до двох років - 50%,
  • від двох до шести років - 55%,
  • від шести до 10 - 60%,
  • понад 10 років - 70%.

Допомога по безробіттю виплачується в залежності від тривалості безробіття у відсотках до певного розміру:

  • перші 90 календарних днів - 100%,
  • протягом наступних 90 календарних днів - 80%;
  • надалі - 70%.

Нагадаємо, що загальною умовою для отримання виплат по безробіттю є необхідність відвідування центру зайнятості. Але на період дії карантину така вимога не діє - просто безробітний повинен телефоном або по електронці підтверджувати свій статус і бути на зв'язку з кар'єрним радником (співробітник центру зайнятості).

Раніше ми розповідали, що в Україні хочуть змінити правила виплат допомоги по безробіттю.

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Центр зайнятості