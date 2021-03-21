Посмотрите на свои ноги: врачи назвали признаки повышенного сахара и диабета

При развитии диабета 2 типа появляется нарушение выработки инсулина – гормона, который регулирует уровень сахара в крови. При этом заболевании наблюдается повышенный уровень сахара в крови, что вызывает целый ворох проблем в организме. И часто первые проявления появляются на ногах. Особенно ярко эти симптомы выражены при диабетической невропатии.

Как рассказали специалисты Центра по контролю и профилактике заболеваний, повреждение периферических нервов является частым типом повреждения именно у людей с диабетом и начинается оно со стоп.

"Язвы на ногах, инфекции, боли в костях и суставах – это вероятные признаки", - отмечают специалисты.

Еще одним специфическим признаком проблем со стопами может стать утрата чувствительности. При высоком уровне сахара в крови и диабете человек может не заметить давления или травм, вызывающих волдыри и другие поражения кожи с высоким риском инфицирования, а также появление незаживающих язв.

Очень важно при обнаружении любых симптомов диабета 2 типа или повышенного уровня сахара в крови, как можно быстрее обратиться за консультацией к специалисту. Своевременная терапия снижает риск возникновения других проблем со здоровьем.