"Улыбнитесь и поцелуйте": Анна Саливанчук засветила нижнее белье на страстных фото
Звезда студии "Квартал 95", известная актриса Анна Саливанчук показала страстные горячие фото и рассказала, как быть счастливым даже во время войны.
Фотографиями, от которых трудно отвести взгляд, актриса поделилась в своем Instagram.
На фото Анна позирует в стильном костюме брючном, под которым - яркий красный бюстгальтер.
Анна Саливанчук (instagram.com/salivanchuk.anna / Марина Комарицкая)
Философские размышления Анны о счастье во время войны
"Сегодня многие украинцы спрашивают: "Сейчас идет война, как можно снова начать радоваться? Это же неправильно?" Как позволить себе жить, когда кажется, что не время, нет сил и не видите смысла. Как я могу покупать себе конфеты, если у других нет куска хлеба?" - пишет Анна.
По словам звезды, "если следовать такой логике, то пить воду по 1-2 л в день - это кощунство, ведь в Африке у людей нехватка воды..." С едой, убеждена она, та же история...
"В мире всегда есть места, где воды, еды, электричества, нормальных условий жизни просто нет. Но ведь мы как-то живем со всем этим?" - отмечает 37-летняя актриса.
Анна Саливанчук (фото: instagram.com/salivanchuk.anna)
"Нас учили: будь хорошим/послушным/правильным, и с тобой все будет тоже хорошо. И мы поверили в это. Мы будто стараемся для кого-то, где-то там, в небесной канцелярии. И надо научиться жить не по принципу "делай хорошо и тебе воздастся", а просто "делай хорошо и не вреди никому" - безо всяких оговорок, наград, плюсиков в карму и т. д. А дальше включаем логику", - говорит она.
"Вы, не позволив себе конфеты, не дали возможность заработать продавцу и владельцу магазина (а ведь времена сложные, и многие изо всех сил пытаются удержать бизнес и платить зарплаты), а они не смогут заплатить налоги. А у нас война, и потому каждая гривна - на вес золота. Далее - нет конфет, а хочется, нет удовольствия, и это лишь вопрос времени, как быстро вы сорветесь на тех, кого любите. Вы этого хотите?" - спрашивает Саливанчук.
Анна Саливанчук (фото: instagram.com/salivanchuk.anna)
Да, замечает супруга Александра Божкова, "горизонт планирования сильно сузился, так что забудьте о планировании на год, три или пять лет - планируйте только две вещи: жить счастливо и свой день".
"Так что соберитесь, перестаньте жить у себя в голове, где бродят концепции что правильно, а что нет, в которых вы заблудились. Каждый раз, когда такое мнение возникает, делайте в реальной жизни с точностью до наоборот: расстроитесь - найдите способ обрадоваться; нет сил - сделайте зарядку и взбодритесь; ничего не хочется - возьмите ручку и напишите 500 желаний; хочется кого-то ругать - улыбнитесь и поцелуйте”, - советует женщина.
Анна Саливанчук (фото: instagram.com/salivanchuk.anna)
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