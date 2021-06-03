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Последствия сокрушительной стихии в Днепре показали на видео

Автор: Тетяна Самарук

В Днепре уже третий день идет дождь и местные ливневки не в состоянии справиться с таким большим потоком воды. Кроме того, больше всего пострадали жители частного сектора.

Видео последствий опубликовали в telegram-канале "Х * Днепр".

На видео видно, что все комнаты дома затопило водой аж по щиколотку. Сами же владельцы дома ходят по комнатам в резиновых сапогах.

"Частный сектор на Янтарной поплыл", - подписали видео его авторы.

В комментариях пользователи пишут, что сочувствуют людям, у которых затопило дома. В то же время отмечают, что на ремонт придется выложить кругленькую сумму.

  • Жаль. Вроде бы хорошо живут, даже тренажер беговой есть, хороший телевизор и новый ремонт. А тут на тебе
  • Силы вам
  • Для таких вещей дом строят выше уровня земли. И не забывают дренаж вокруг делать
  • Это ужас, без комментариев
  • Очень жаль

Также опубликовали видео, где житель улицы Пожарная рассказывает, что воды во дворе много, примерно до пояса.

"Амурский полуостров потихоньку идет ко дну", - подписали видео

Ранее мы сообщали, что ливень затопил Житомир. Люди начали кататься по улицам на надувном матрасе и водном мотоцикле.

Также синоптик рассказал когда в Украину придет по-настоящему жаркое лето с температурой +35 градусов.

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