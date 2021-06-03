Последствия сокрушительной стихии в Днепре показали на видео

В Днепре уже третий день идет дождь и местные ливневки не в состоянии справиться с таким большим потоком воды. Кроме того, больше всего пострадали жители частного сектора.

Также опубликовали видео, где житель улицы Пожарная рассказывает, что воды во дворе много, примерно до пояса.

В комментариях пользователи пишут, что сочувствуют людям, у которых затопило дома. В то же время отмечают, что на ремонт придется выложить кругленькую сумму.

"Частный сектор на Янтарной поплыл", - подписали видео его авторы.

На видео видно, что все комнаты дома затопило водой аж по щиколотку. Сами же владельцы дома ходят по комнатам в резиновых сапогах.

Ранее мы сообщали, что ливень затопил Житомир. Люди начали кататься по улицам на надувном матрасе и водном мотоцикле.

Также синоптик рассказал когда в Украину придет по-настоящему жаркое лето с температурой +35 градусов.