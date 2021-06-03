Последствия сокрушительной стихии в Днепре показали на видео

В Днепре уже третий день идет дождь и местные ливневки не в состоянии справиться с таким большим потоком воды. Кроме того, больше всего пострадали жители частного сектора.
Видео последствий опубликовали в telegram-канале "Х * Днепр".
На видео видно, что все комнаты дома затопило водой аж по щиколотку. Сами же владельцы дома ходят по комнатам в резиновых сапогах.
"Частный сектор на Янтарной поплыл", - подписали видео его авторы.
В комментариях пользователи пишут, что сочувствуют людям, у которых затопило дома. В то же время отмечают, что на ремонт придется выложить кругленькую сумму.
Также опубликовали видео, где житель улицы Пожарная рассказывает, что воды во дворе много, примерно до пояса.
"Амурский полуостров потихоньку идет ко дну", - подписали видео
Ранее мы сообщали, что ливень затопил Житомир. Люди начали кататься по улицам на надувном матрасе и водном мотоцикле.
Также синоптик рассказал когда в Украину придет по-настоящему жаркое лето с температурой +35 градусов.